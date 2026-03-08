Tony Cetinski se opet oglasio o koncertu: "Odluka je pala!"

Pjevač Tony Cetinski objavio je kako je odlučio otkazati koncert koji je bio planiran u dvorani SPENS u Novom Sadu.

U objavi na društvenim mrežama naveo je kako je odluku donio nakon pažljivog razmišljanja i nakon što se posljednjih dana upoznao s brojnim svjedočanstvima ljudi za koje ta dvorana nosi teške uspomene iz ratnih devedesetih.

„Kao čovjek koji duboko poštuje svaku ljudsku patnju, osjećam odgovornost da na to ne ostanem ravnodušan“, poručio je Cetinski, dodajući kako je riječ o teškoj odluci.

Naglasio je i kako prema publici u Srbiji osjeća veliko poštovanje i zahvalnost jer ga, kako kaže, godinama dočekuju s ljubavlju i otvorena srca.

Pjevač ističe da odluka nije donesena protiv bilo koga niti s namjerom stvaranja podjela, već upravo suprotno – kako bi glazba ostala prostor susreta, emocija i zajedništva, izvan političkog konteksta koji se, prema njegovim riječima, u ovom slučaju pojavio.

Izrazio je i uvjerenje da će doći vrijeme kada će se ponovno okupiti s publikom bez tereta prošlosti.