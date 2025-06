Tonki se sudi da je u četiri mjeseca izbola tri muškarca. Završila je na Vrapču

Pod optužbom da je tijekom četiri mjeseca prošle godine u svome stanu u centru Zagreba izbola nožem čak trojicu muškaraca, zbog tri pokušaja ubojstva, od kojih je jedno bilo teško, na optuženičku klupu Županijskog suda u Zagrebu sjela je Zagrepčanka Tonka Č. (43). Na upit predsjednice sudskog vijeća kakav stav zauzima o krivnji, optužena, koja je sve do uhićenja radila u jednom casinu te se već 10 mjeseci nalazi u remetinečkom pritvoru, rekla je da se ne smatra krivom, piše Jutarnji list.

Oštećenim muškarcima, koji će, među ostalima, biti saslušani tijekom sudskog postupka, Tonka Č. nanijela je ukupno pet uboda kuhinjskim nožem. Njezino uhićenje, naime, uslijedilo je nakon što je provela dva i pol mjeseca u PB Vrapče, gdje je zaprimljena nakon trećeg po redu incidenta od lanjskog 25. svibnja u jutarnjim satima.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Ničega se ne sjećam. Znam samo da sam se probudila u Hitnoj, na Vrapču - branila se skrušeno Tonka Č. nakon uhićenja, a koja je i 2016. već bila osuđena za jedan pokušaj ubojstva, i to na štetu jednog od trojice lani izbodenih. Radi toga je bila osuđena na dvije godine zatvora, a kaznu je služila u požeškoj kaznionici.

Kako doznajemo, osumnjičena boluje od psihoorganskog sindroma te ima vidne probleme s alkoholom. Zanimljivo je da sva tri oštećena muškarca inicijalno nisu znala, ili nisu htjela reći od srama, njezino ime policiji te su im kazali da ih je napala nepoznata osoba, pa je tim više pred kriminalistima bio izazovniji zadatak za rješavanje slučaja i otkrivanje stvarnog počinitelja serije kaznenih djela.

Prva dvojica bila su ozlijeđena lakše, a jedan teško, i to upravo zadnji u nizu, 53-godišnji T.J., koji je u 9 sati ujutro 25. svibnja nakon svađe s osumnjičenom, sav krvav s ozljedom prsa ispod lijevog ramena, na očigled susjeda, iskočio kroz prozor prizemnog stana. Odbacio je pritom kuhinjski nož dužine oštrice 22 cm, a za njim je potom, kako su susjedi opisali policiji, odmah iz stana izašla i ženska osoba koja je taj nož uzela i vratila se u stan. Pritom su susjedi naveli i da je i ona na sebi imala tragove krvi.

Nakon te intervencije i policijskog očevida, zbog vidne rastrojenosti, Tonka Č. je prevezena u bolnicu, a policija je intenzivno slagala čudnovati mozaik događaja iz tog stana u kojem je uvijek bilo više osoba. Tada su došli do zaključka da je osumnjičena nakon verbalne svađe uzela nož koji joj je bio na dohvat ruke i kojim je ubola u prsa 53-godišnjaka, koji joj je, unatoč krvarenju, nož uspio oduzeti i pobjeći te je hospitaliziran u KB Merkur.

A prije toga, u tome stanu, policija je intervenirala i 13. travnja, nešto prije ponoći, kada se Tonka Č. posvađala s 44-godišnjim H.V. Kad je htio izaći iz stana, ona je krenula za njim, uzela nož i ubola ga u trbuh iznad pupka. Srećom, uspio je pobjeći na vrijeme te su mu utvrđene lakše ozljede.

- Došao sam u taj stan na poziv ženske osobe. Pili smo votku, družili se, bila je i jedna prijateljica s nama. Nju je najednom nešto prebacilo. Bez razloga me ubola. Sjeo sam na krevet, pa mi je ta prijateljica stavljala krpu na ranu. Bio sam u stanju šoka - otkrio je istražiteljima 44-godišnjak koji je, također, inicijalno rekao da ga je napala nepoznata osoba, da bi ju kasnije tijekom izvida ipak nazvao imenom.

U istom stanu na sličan način ‘prošao‘ je i 39-godišnji D.J. lanjskog 6. veljače u ranojutarnjim satima. Njega je Tonka Č., tvrde tužitelji, dva puta ubola nožem u prsa nakon svađe, a potom jednom i u ruku dok se pokušavao obraniti. Puka sreća je da je i on uspio pobjeći i proći s lakšim ozljedama. A to je sve uslijedilo dok su se u spavaćoj sobi, u šali, otimali za bočicu heptanona, pa joj je on u šali i rekao: ‘Hoćeš li i mene piknuti?‘ i što je bilo dovoljno da se Tonka Č. dohvati noža. Inače, prijavu protiv nje podnio je s odmakom od četiri mjeseca policiji.

Iako je Nika Pinter, braniteljica osumnjičene, predložila sudskom vijeću da se njezinoj branjenici pritvor zamijeni blažom mjerom boravka u domu s nanogicom kako bi se, među ostalim, mogla i liječiti, obzirom da već "mjesec dana u zatvoru čeka na vađenje krvi nakon što joj se pogoršalo zdravstveno stanje", sud taj prijedlog nije prihvatio.