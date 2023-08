TONČI HULJIĆ: "Ne mogu više razmišljati isključivo na komercijalni način i zato sam suzbio djelovanje po pitanju pop pjesama"

Huljić je u videintervjuu za RTL.hr otkrio detalje o svojoj dugoj i uspješnoj karijeri te je objasnio svoj zaokret u karijeri. Naime, više se ne želi koncentrirati na glazbu na komercijalan način, a istaknuo je kako se ne smije umoriti od toga što radi jer je to dar koji dobiješ i ako ne poštuješ darove koje ti da to neko više biće odozgo, onda nemaš niti prava, kako bih rekao, na život.

"Ovo je jako interesantno jer je baš cijela obitelj nagrađena milošću darova. Kao obitelj radimo jednu cjelinu. Mi stvarno pokušavamo živjeti svoje živote, ne nametati se, zaista nismo željni ni javnosti ni slave. Sad radimo jer moramo raditi to za što smo obdareni i da uživamo u tome.

Zato ne mogu više razmišljati isključivo na komercijalni način i zato sam suzbio djelovanje po pitanju pop pjesama, ali u meni uvijek čuči taj songwriter i ako čujem dobru pjesmu kao što je u prošloj godini bila Rihanna 'Lift me Up' koja mi je čak bolja i od 'Flowers' koja je imala nešto više.

Interesantno, to je prvi put u slučaju Rihanne da je film odmogao pjesmi, a ne pogurao naprijed", rekao je Tonči koji će pronalaziti nova talente u 'SuperStaru', a korisnici nove streaming platforme Voyo moći će ih upoznati prije svih jer upravo će ondje biti dostupne cijele epizode nove sezone showa čak 24 sata prije prikazivanja na televiziji, i to bez reklama.

Posljednjih godina Huljić stvara hitove za svoj sastav Tonči Huljić&Madre Badessa band s kojima izvodi glazbu u kojoj se ističe etno utjecaj. Autor je i impresivnog projekta Misa Mediterana, a riječ je o prvoj pop-misi u svijetu koja je kreirana po svim postulatima liturgijske mise te je svojevrsni spoj mjuzikla i klasičnog kršćanskog obreda.

Huljić je progovorio o Madre Badessa bandu i Misi Mediterani za RTL.hr. Otkrio je da se nije htio baviti glazbom nego je želio upisati studij za režiju, scenarij i kameru te je jako volio češku školu filma. "Radio sam animirane filmove i dobro sam crtao. Zato danas tu strast ispoljavam u spotovima za Madre Badessu", ispričao je.

Otkrio je i što slijedi s Misom Mediteranom. "Planova je jako puno. Oni su upravo u fazi da vidimo hoće li se uspjeti realizirati ili ne. Sve do sada se pokazuje da hoće. No ajmo jednostavno prvo skočiti pa onda reći hop. Puno smo vremena radili na, recimo konkretno za Vatikan. Sprječava me Komisija za zaštitu spomenika kulture. Može se nastupiti, ali samo jedna osoba. Kako da izvedem tu Misu s jednom osobom na Trgu svetog Petra? Tražimo alternativu u okviru Vatikana. Ne bih dalje puno o tome. Sljedeća priča je promocija Mise", rekao je glazbenik.

Glazbenik je progovorio i o svojoj suradnji sa suprugom Vjekoslavom s kojom je 35 godina u braku.

"Čim idemo raditi tekstove, odmah se udaljimo, prestajemo biti muž i žena i postajemo suradnici u kojem integralni autor djela i navodi tekst u onom smjeru koji ide. Oko teme se najviše prepiremo zato jer je danas vrlo teško pisati o ljubavi jer nove generacije, a to smo vidjeli u ovim prvim natjecanjima... jako je veliki problem kod mladih ljudi izvući van emociju. Današnje generacije rađaju se s velikim uplašenim očima i svi bi htjeli pjevati tiho. Mislim da je i njima ova civilizacija prebrza. Ili se boje pokazati emociju ili ju ne znaju pokazati", rekao je Tonči.