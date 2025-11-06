Tomislav Šuta primio ravnatelja Hrvatske matice iseljenika Zdeslava Milasa

Gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta danas je ugostio ravnatelja Hrvatske matice iseljenika, mr. sc. Zdeslava Milasa, s kojim je razgovarao o jačanju suradnje i projektima koji povezuju iseljene Hrvate s domovinom.

Ravnatelj Milas pohvalio je dugogodišnju suradnju Grada i splitske podružnice Matice te istaknuo kako su naši iseljenici snažno vezani uz svoj Split, a interes za povratkom u domovinu sve je izraženiji.

Gradonačelnik Šuta poručio je: "Split je grad koji živi u srcima svojih iseljenika, gdje god oni bili. Naša je odgovornost održavati te veze i stvarati uvjete koji će omogućiti onima koji to žele da se vrate, da ulažu, stvaraju i žive ovdje, u svom gradu. Želimo da Split bude grad otvorenih vrata – i za naše sugrađane koji su otišli, i za njihove obitelji koje s ponosom čuvaju hrvatski identitet."

Grad Split nastavit će podržavati projekte Matice kroz formalizaciju suradnje, koja će uskoro biti konkretizirana potpisivanjem Sporazuma o suradnji.