Tomislav Šuta objavio sliku časne koja je izbodena u Zagrebu: "Ne želim stvarati razdor, ali..."

Hrvatsku je jučer potresla vijest o teško ozlijeđenoj časnoj sestri koja je izbodena u Zagrebu.

Do napada je, prenijeli su mediji, došlo u poslijepodnevnim satima. Časna sestra prevezena je u jednu zagrebačku bolnicu, a iz zagrebačke policije su za naš list potvrdili kako se dogodio napad na žensku osobu.

Potvrđeno je da je prevezena u KBC-u Sestre milosrdnice i prema neslužbenim informacijama, izbodena je u području abdomena.

Šuta se oglasio: "Ne želim stvarati razdor..."

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta pružio je podršku ozlijeđenoj časnoj sestri i spomenuo da je izostala reakcija Grada Zagreba, na čijem je čelu stranka Možemo!

"Jučer je u tišini prošla vijest o napadu na časnu sestru Mariju Zrno koja je izbodena u Zagrebu. Žalosno je da je izostala reakcija Grada Zagreba, udruga za zaštitu ženskih prava i ostalih aktivista. Ne želim stvarati razdor, ali činjenica je da je Hrvatska katolička zemlja, i bez obzira je li na vlasti katolik ili ateist, red je i ljudska veličina stati uz čovjeka u potrebi te pokazati solidarnost i empatiju.

Stoga, kao gradonačelnik Splita i predstavnik svih Splićanki i Splićana, izražavam podršku sestri Mariji te joj od srca želim što brži oporavak", napisao je Šuta.