Tomislav Ivić: Trener koji je stvorio Hajduka kojeg pamtimo

Velik je bio Tomislav Ivić. Najveći. Pa kako ga se onda ne bismo sjetili?

Danas je četrnaest godina otkako nas je napustio. Prisjeća ga se hajdučka obitelj – ono što danas na Poljudu zovu stručno i službeno Hajdučka zajednica – a mi i dalje volimo onaj stari đir, uspomene sa Starog placa i vremena kad si morao proći hajdukološki put znanja i ljubavi: od „Zele“, preko Holcerovog „Bilog asa“, Gaginog „Balun bara“ na Pjaci, pa nizbrdo do zlatarne „Džoni“ – da saznaš sve novitade iz doma Hajduka.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Bio je to splitski nogometni internet prije interneta. Godina je bila ’75., a Ivićev Hajduk mogao je – bez pretjerivanja – biti prvak svijeta.

Šjor Ivan pripadao je Splitu čitavom svojom hajdučkom dušom. Bio je svjetsko trenersko ime, ali je uvijek ostao – naš.

U „Nostradamusu“, kafiću zaraženih hajdukovaca, i ove mu je godine upaljen lumin. Tamo gdje volimo sjest, ispod starih, pažljivo uređenih fotografija – svojevrsnog ivićevskog oltara nogometa – činilo nam se da opet čujemo huk s tribina kraj Plinare. Kad nismo imali infrastrukturu, ali smo imali sve – jer smo imali velikane. Možda i nismo znali kolikog smo imali među nama.

Zato ovaj tekst danas i pišemo: da slavimo Ivićev život. Onako kako je on slavio nogomet. Jer upravo je on Hajduk, nakon godina krize i borbe za opstanak, pozicionirao kao veliki klub. Najviše on.

Spojio je splitski i dalmatinski dišpet s modernim shvaćanjima nogometne igre. Toliko da je i Rinus Michels, tvorac legendarnog Ajaxa, došao u Split vidjeti što se to događa pod Marjanom – gdje se igra „totalni nogomet“ još i prije nego što su Nizozemci zasjali u narančastim dresovima.

Arsenal, Ajax, Aston Villa, Manchester… dolazili su nam na prijateljske, kao na kavu – kad god bi nam palo na pamet. I uvijek bi Ivić donio nešto novo. Jednu sezonu osvajao s offside zamkama, drugu s kontranapadima, treću s pressingom.

Volio je Frfu, Peruzovića, Šurjaka. A Šurjaka smo zvali Ivićevo veslo, dok bi vijorio livim krilom, s dugom kosom na vjetru. A kad bi i Jurici Jerkoviću davao obrambene zadatke, mi bi se ljutili – ali Veliki Ivan samo je želio da naš Jure bude još bolji, a bijeli stroj nepobjediv.

Pustimo sad jesmo li morali proći Saint-Étienne i PSV. Hamburger smo već davno oplakali. Ali imali smo trenera, vizionara, velikana koji nam je pokazao što Hajduk treba biti. I tko sve može postati Hajduk.

I hvala Vam, šjor Ivane, za onu pobjedu Hrvatske u Palermu, kad ste je posvetili hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu. I za onu antologijsku, nakon poraza 6:1 u Beogradu:

"Bit ćemo prvi – ako nam dozvole." Tako živo i – tako aktualno i danas.