Tomašević traži od Plenkovića nekoliko tisuća eura za čišćenje Trga nakon dočeka rukometaša!

Doček brončanih rukometaša na Trgu Josipa bana Jelačića Vlada će platiti 4.603 eura bez PDV-a. 24sata dobio je odgovor iz Zagrebačkog holdinga.

- Podružnica Čistoća je nakon dočeka Hrvatske rukometne reprezentacije u ponedjeljak pružila usluge čišćenja Trga bana Jelačića u vrijednosti od 4.603 eura bez PDV-a- rekli su iz Holdinga. Naime, cjenik se, kako je rečeno za 24sata, formira na način da se obračuna vrsta otpada i uračuna broj građana koji su bili na Trgu.

Podsjetimo, Grad Zagreb je u nedjelju navečer već počeo organizirati doček, no nisu pristali na to da na Trgu nastupi Thompson, nakon čega je Hrvatski rukometni savez odlučio da dočeka neće biti. U ponedjeljak ujutro Vlada je odlučila da će preuzeti na sebe organizaciju dočeka.

