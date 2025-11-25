Tomašević o Thompsonu: Sekta? Neću se spuštati na tu razinu, donio sam svoju odluku i držim je se

Vjesnikov neboder koji se nalazi na žili-kucavici u Zagrebu morat će se srušiti što prije, ustvrdili su tjedan dana nakon razornog požara resorni ministar Branko Bačić i stručnjaci iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.

Zbog opasnosti od urušavanja na snazi je i dalje privremena regulacija prometa, a vozači se svakodnevno bore s nesnosnim gužvama.

Jedna od aktualnih tema je i opomena koju je Agencija za zaštitu podataka izdala Gradu Zagrebu zbog objave 'Prijedloga liste reda prvenstva za davanje stanova u najam prema socioekonomskom statusu', pri čemu s otkriveni osobni podatci ukupno 1100 ispitanika.

Zagrebački gradonačelnik reagirao je i na prozivke Marka Perkovića Thompsona. Podsjetimo, iako je pjevač zatražio dopuštenje i za dodatni koncert u prosincu u Zagrebu, gradske vlasti to nisu odobrile nakon što je Gradska skupština donijela odluku kojom se zabranjuje i pozdrav 'Za dom spremni' na svim površinama i u prostorima pod upravom Grada Zagreba.

Rušenje Vjesnika i kolaps u prometu

Tomašević je podsjetio kako su cijeli prošli tjedan proaktivno radili na prometnoj alternativi zagrebačkoj žili-kucavici, križanju Slavonske avenije i Savske ceste, prenosi tportal.

"S obzirom na to da radovi idu prema planu, očekujem da ćemo do kraja tjedna imati tu premosnicu, odnosno proširenje za još dvije trake tog sjevernog kolnika Slavonske, kako bismo imali dvije trake i u smjeru istoka i zapada. To će olakšati stanje, ali neće u potpunosti zamijeniti podvožnjak na Slavonskoj. Za jednu trećinu će propusnost i dalje biti manja", rekao je Tomašević na početku presice.

"U interesu nam je kao gradu da država što prije sruši neboder koji se mora srušiti, kako kažu statičari, i to zbog prometa i sigurnosti", dodao je.

Što u situaciji da hitna služba mora proći kroz prometnu gužvu?

"Ako vidimo da postoji bilo kakav zahtjev Nastavnog zavoda za hitnu medicinu ili policije da se napravi dodatan koridor za hitne službe, to ćemo napraviti", kazao je, dodavši da ipak smatra da će se do kraja tjedna smanjiti gužva nakon uspostavljanja premosnice i nove prometne regulacije.

O Thompsonu

Na pitanje o Thompsonovoj izjavi kako je stranka Možemo! sekta, Tomašević kaže kako se ne misli spuštati na razinu uvreda te da koncerta 28. prosinca neće biti. "Još prije mjesec dana sam donio odluku i toga se držimo", kazao je.

"Ako Thompsonov menadžment smatra da je nešto u toj odluci protupravno, za to postoje pravni instrumenti", dodao je gradonačelnik.

Opomena AZOP-a

Gradonačelnik je rekao kako prvi put čuje informaciju da je Agencija za zaštitu podataka (AZOP) poslala opomenu Gradu Zagrebu u vezi s objavom podataka 1100 građana.

"Ponovit ću opet. Koliko sam vidio OIB se spominje kao poseban problem. Primjer u Splitu - prije nekoliko godina bio je natječaj za stanove, objavljeni su OIB-ovi i drugi osobni podatci koje Grad Zagreb nije objavio, čini mi se čak i ime roditelja - nikakvog postupanja AZOP-a nije bilo", rekao je.