Tomašević: "Koristim nekad Bajs. Sve više i više automobilom idem na posao, s obzirom na sve lokacije koje trebam stići u danu"

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević gostovao je u RTL-u Danas. Komentirao je objavu natječaja za gradnju novog Maksimira i ostale političke aktualnosti.

Objavljen je međunarodni arhitektonsko-urbanistički natječaj za novi Maksimir. Kakvo se idejno rješenje traži?

Treba prvo reći da je 2024. bio potpisan sporazum između Vlade, Grada i Zagrebačke nadbiskupije, kojim je riješen imovinsko-pravni spor od 27 godina, kojeg nitko prije nije riješio da se može uopće biti u ovoj fazi u kojoj smo danas.

Prije godinu dana je potpisan sporazum o financiranju, između Vlade i Grada gdje se dogovorilo da će biti financiran stadion pola-pola, pola iz državnog, a pola iz gradskog proračuna.

I evo, nakon višemjesečne pripreme, Grad Zagreb zajedno s Vladom, i u suradnji s Društvom arhitekta Zagreb, je pripremio ovaj međunarodni arhitektonsko-urbanistički natječaj.

Koliko traje natječaj?

Natječaj će trajati 95 dana i očekujem veliki broj radova iz cijeloga svijeta. Objavljen je danas i u službenom glasniku Europske unije. Ali kažem, ne očekujem samo radove arhitektonskih studija iz Europe, nego iz cijelog svijeta. Nakon 95 dana će ocjenjivački sud ocjenjivati sve radove i tada ćemo imati odluku kako će izgledati novi stadion.

Znači nogometni stadion u Maksimiru, kao što smo i prije govorili, procijenjena vrijednost je 175 milijuna eura, bez PDV-a. Kad se tu dodaju ta tri pomoćna terena, od kojih će jedan imati tribinu od 1.5000 mjesta, garaža od 800 mjesta i uređenje okoliša, dolazimo do tih 205 milijuna eura bez PDV-a.

To je, znači, jedan dio natječaja, a drugi dio natječaja je za potrebe Grada Zagreba. Bazen Svetice ostaje, naravno, na svom mjestu, a zapadna ta cijela zona, tamo trebaju stati još tri sportske građevine. Jedna je atletski stadion novi od 2000 mjesta.

Kada kreću radovi?

Što se tiče nogometnog stadiona, kreću 2029. godine, ali samo da kažem da tamo idu još tri nove sportske građevine. To je rukometna dvorana s 5.000 mjesta, dvorana za futsal i košarku od 3.000 mjesta i taj atletski stadion od 2.000 mjesta.

S obzirom na cijelu međunarodnu situaciju, očekuje li korisnike Gradske plinare Zagreb skok cijena?

Što se tiče Gradske plinare Zagreb, nedavno su se oglasili i rekli da to ne očekuju. Međutim, treba vidjeti kako će se dalje odvijati cijela situacija na Bliskom istoku, koja utječe globalno na cijene energenata. Ono što mogu reći, što se tiče Grada Zagreba, a ja sam ponosan na to, da u posljednjih pet godina nismo dizali cijene komunalija.

Očekujete li rast komunalija?

Moram reći da ćemo se i dalje truditi da što više odgađamo rast cijena. Ja mislim da je Grad Zagreb jedini u kojem baš ništa nije poskupjelo, ni što se tiče vrtića, ni što se tiče gradskog prijevoza. Dapače, javni prijevoz je postao besplatan za sve starije od 65 godina i za sve mlađe od 18 godina.

I trudit ćemo se i dalje što više odgađati porast cijena, što znači da stalno povećavamo iznos iz proračuna kojim subvencioniramo gradska poduzeća kako ona ne bi morala dizati cijene, unatoč tome što rastu plaće radnika, rastu svi ulazni troškovi, materijalni i tako dalje. Trudit ćemo se i dalje to odgađati.

Zbog Vladine organizacije dočeka, mimo volje Grada, podnijeli ste tužbu Ustavnom sudu. što očekujete? Kada očekujete odgovor?

Nadam se da će taj odgovor doći što prije. Znači, Gradska skupština je to izglasala, zahtjev za ocjenu ustavnosti zbog postupanja Vlade. Koristimo sve pravne lijekove.

Jeste se obratili Upravnom sudu?

Jesmo, koristimo, kao što sam rekao, sve pravne instrumente pa je tako podnesena i u pravna tužba Upravnom sudu.

Kakav odgovor očekujete?

Očekujemo da se riješi ta situacija, gdje je jasno što su to ovlasti Grada i jedinica lokalne samouprave, a što su to ovlasti Vlade.

S odmakom vremena, vezano za doček, biste li napravili sve isto?

Da, da.

Ne mislite da ste tu išta pogriješili?

Ne, ono što sam rekao, ja uvijek stojim iza svojih odluka, bez obzira na pritiske. S obzirom na situaciju, odluka koju je i Gradska skupština i koju sam ja donio vezano za nastupe Marka Perkovića Thompsona na javnim površinama i u gradskim prostorima,

Čini li Vam se nekada da ste postali najbolji PR Thompsonu, s obzirom na to da mu nakon zabrana popularnost raste?

Ne čini mi se.

Ali vidimo rasprodane koncerte.

A da, ali neće više biti koncerta u Areni.

Je li Vama narastao rejting s obzirom na ovo uključivanje u ideološke rasprave? Nekako ste tu dominirali, a dojam je da je SDP ostao u sjeni.

Ne obazirem se na neke situacije, to su privremene situacije oko ili rasta ili pada rejtinga. Kao što sam rekao, donio sam odluku, iza nje stojim, bez obzira na pritiske, bez obzira na pozitivne ili negativne učinke.

Je li Vlada platila račun nakon čišćenja?

Pa nadam se da jest, moram priznati da nisam provjerio.

Ali 4.600 eura nije malo, dužni ste nam onda tu informaciju.

Evo, provjerit ću.

Poznato je da će lijeva koalicija zajedno na izbore. Kada će se to i službeno zapečatiti?

Pa dobro, trebaju tijela donijeti odluke, ali je stvarno dobra suradnja između SDP-a i Možemo.

Kada bismo mogli dobiti potvrdu?

Vjerujem da će to biti ove godine. Ima puno stvari na kojima još možemo surađivati, trebamo se programski uskladiti, ali to doista ide sve u dobrom smjeru. Vjerujem da ćemo zajedno, SDP i Možemo, pobijediti na sljedećim parlamentarnim izborima i slagati novu Vladu.

Tko će onda tu biti lider, odnosno kandidat za premijera?

Pa jasno, onaj tko će imati veću podršku, a to je SDP u ovom trenutku i vjerujem da će tako i ostati.

Dakle, Siniša Hajdaš Dončić? Vi ne vidite sebe ni u kakvoj soluciji, čak i ako bi vas koalicija predložila?

Ja sam nedavno relativno izabran za gradonačelnika Zagreba, potpuno sam posvećen glavnom gradu. Moj mandat je do svibnja 2029. godine, parlamentarni izbori su 2028. godine i mislim svoj mandat odraditi do kraja.

A nakon toga? Bilo je različitih varijanti, recimo da nećete u novu utrku pa ste ostavili to otvorenim?

Bilo je, znači ostavio sam otvorenu opciju da u zadnjoj godini gradonačelničkog mandata vidim hoću li se kandidirati za treći mandat.

Zašto za treći, a zašto ne završiti na drugom?

Zato što bih htio završiti te velike projekte na kojima radimo. Sada smo pričali o stadionu Maksimir, koji je projekt i Grada i Vlade, da on počne recimo od 2029. godine. Tako da volio bih završiti i taj projekt, kao i projekt Centra za gospodarenje otpadom, Jarunskog mosta.

Slaže li se već neka vlada u sjeni što se tiče SDP-a i Možemo?

U svakom slučaju, da. Mislim, razgovaramo o brojnim stručnjacima, programski se povezujemo.

Slažete li već neka konkretna imena?

Pa ne bih još rekao da su to baš imena za vladu u sjeni, ali definitivno razmjenjujemo stručnjake i sve se više programski povezujemo. Jer ono što je bitno jest da imamo jasan program kako bi ta nova vlada mogla funkcionirati od prvog dana.

Koliko su vam afere što se tiče grada, poput Hipodroma i Jankomira, percepcijski naštetile?

Pa gledajte, recimo Grad Zagreb ima 340 ustanova. Imamo više proračunskih korisnika, odnosno ustanova, nego cijela država. Tako da, u tom smislu, to su bile situacije u 3 od 340 ustanova. Ono što je meni bitno i zašto sam biran jest to što sam obećao da ćemo povećati transparentnost gradske uprave, što smo i napravili.

Mi smo najveći sustav u zemlji koji ima potpuno radikalnu transparentnost, gdje je svaka bankovna transakcija s računa Grada Zagreba u realnom vremenu dostupna, ali isto tako i s računa svih ovih 340 ustanova.

Neosporno je da postoje afere i Hipodrom i Jankomir. Koliko vam je to percepcijski šteti?

To će odlučiti birači. Ono što se mi trudimo, što se ja trudim, jest da ne toleriramo korupciju i da zato i podižemo transparentnost. Zato smo uveli i platformu Zviždač, da svi, pa i zaposlenici, mogu interno prijavljivati korupciju.

Čini se da vas je afera Hipodrom prilično iznenadila. Niste je jasno osudili.

Jesam, jesam, osudio sam. Ako je bilo tko sudjelovao u krađi gradskog novca, apsolutno treba odgovarati i grad će itekako podnijeti financijski zahtjev za odštetu.

Idete li biciklom na posao? Koristite li javne bicikle?

Koristim nekad Bajs. Nekad idem biciklom na posao, ali moram priznati da sve više i više automobilom s obzirom na sve lokacije koje trebam stići u danu. Što se tiče Bajsa, on dosta dobro ide. Vjerujem da ćemo uskoro prezentirati brojke. Taj projekt je uveden prije nekakvih pola godine.

Vjerujem da će s ljepšim vremenom biti rekordne brojke. Zadovoljni smo time i mislim da su građani to dobro prihvatili. Radimo i na svim drugim investicijama u javni prijevoz.

Sad je došlo 20-ak novih tramvaja, kupili smo ih ukupno 40, tako da bi ostali trebali uskoro doći. Kupujemo još i 20 dužih tramvaja. Električni autobusi će doći ove godine. Bit ćemo među prvim gradovima u Hrvatskoj koji imaju električne autobuse u javnom prijevozu.