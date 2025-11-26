Tomašević ili Thompson? Evo kome se narod priklonio

U Zagrebu se nastavljaju prijepori između gradske vlasti i popularnog pjevača Marka Perkovića Thompsona vezani uz zabranu održavanja drugog planiranog koncerta u Areni, koji je trebao biti 28. prosinca.

Članovi Thompsonovog menadžmenta održali su konferenciju za novinare koja je trajala sat i 20 minuta, na kojoj su nekoliko puta istaknuli kako još nisu dobili odgovor Grada na zatraženi novi termin koncerta. Naglasili su kako pjesma "Bojna Čavoglave" i njezin sporni poklič "Za dom spremni" nisu zabranjeni, te da je to dokazano presudom Visokog prekršajnog suda. Ustavni sud, s druge strane, nikad se nije očitovao o ovom pitanju.

Thompsonov tim najavljuje borbu svim pravnim sredstvima kako bi omogućili održavanje koncerta, izrazivši pritom nezadovoljstvo trenutačnom situacijom i nedostatkom komunikacije s gradskim vlastima.

A RTL je pitao koga podržavate u sukobu Thompsona i Tomaševića?

"Tomaševića, dosta mi je revolucije i ratne retorike. Želim mir, napredak i opuštenost uz tamburice, klape, zagorsku popevku... Ja bih naprijed, a ne natrag", napisala je Albina Škrinjar.

"Živimo u demokraciji, nitko ne treba nikome nametati svoju ideologiju, svatko neka sluša ono što mu odgovara. Puna podrška Thompsonu!", kaže Stjepan Matošević.

"Ma svi su u banani. Mi umjesto da se bavimo ekonomijom i napretkom u državi mi se i oko muzike svadimo tko je veći Hrvat. Što tko voli, neka sluša, i to je to", misli Kristina Kukurić.

"Podržavam da svatko sluša i pjeva ono što voli i želi 30-ak godina i znamo pjesmu Čavoglave i sada je nastao problem teksta pjesme, a drugi pjevaju i nikom ništa. I meni mnogo toga smeta pa nikom niš ne branim jer zabrane ništa ne donose,ali mržnja, jal donose još više tenzija i razdora a to nikome ne koristi jer Thompson će uvijek imati gdje pjevati", smatra Sanja Blažeka.

"Tomaševića. Tko je taj lik Thompson. Da želi dobro ovoj državi odrekao bi se i Čavoglava i za dom spremni. Nije to budućnost Hrvatske, to je njena mračna strana, osim u glavama takvih kao sto je Thompson, ali on od toga ima koristi, a što je s ostalima koji jedva sastavljaju kraj s krajem", kaže Mira Čepić.

"Ovo je tipično odvlačenje od glavnih problema društva. Kruha i igara, jadni li smo...", piše Janja Stojčić.

"Ustav Republike Hrvatske. Možda mi je malo žao Marka jer neće napuniti džep kako je htio", piše Ana Grabar.

"Umjesto da se usmjeri prema stvarnim problemima grada Zagreba, gradonačelnik se bavi cenzurom tekstova u pjesama", kaže Slavko Nedić.

