TOMAS I KULEŠEVIĆ RAZRIJEŠENI DUŽNOSTI Osijek "obezglavljen", traži trenera, pomoćnike i sportskog direktora

Stjepan Tomas više nije za kormilom Bijelo-plavih. Došlo je, ovoga utorka, do sporazumnog raskida suradnje i nakon nešto više od pet mjeseci bivši hrvatski nogometni reprezentativac odlazi iz grada na Dravi. Vrijedi to i za njegove suradnike Alena Šušnića, Vladu Šmita i Lidija Melisa. Također, sporazumno je dogovoreno i da sportski direktor Ivica Kulešević napušta svoju dužnost.

Zahvaljujemo se gospodi Tomasu i Kuleševiću na svemu onome što su učinili za NK Osijek. Moram reći i da su u ovoj situaciji, kada smo morali vidjeti kako i s kim dalje, prvenstveno razmišljali što je najbolje za klub. Pokazali su maksimalnu korektnost i to treba respektirati. Kulešević je, recimo, imao svojedobno značajnu ulogu i u dolasku novih vlasnika, puno je toga prošao u različitim ulogama i naša će mu vrata uvijek biti otvorena. Ivica je korektno odrađivao svoj posao, napravio je dosta dobrih stvari u vrijeme kada smo krenuli jednim drugim putem. No, kada izostanu priželjkivani rezultati, nešto se u pravilu mijenja. Tražimo neka nova potencijalna rješenja, prvenstveno za trenera, a dok se to ne realizira momčad privremeno preuzima Ivo Smoje, izjavio je klupski predsjednik Ferenc Sakalj.

„Sretan sam što sam bio trener Osijeka“

Tomas je došao potkraj travnja ove godine i osnovnu je zadaću ispunio. Spletom okolnosti ipak nije ostao duže, no ne odlazi razočaran.

Tako je to u nogometu. I dalje mislim da nam se nije dogodila ona nesretna završnica u derbiju s Dinamom i da smo tada pobijedili, da bi sve danas bilo sasvim drugačije. No, Osijeku želim sve najbolje i svakako ću navijati da momčad i klub ispune očekivanja. Drago mi je da sam prošle sezone s dečkima uspio ostvariti cilj, izboriti treće mjesto i Europu, a isto tako i što smo u ovoj godini pobijedili u tri od četiri europske utakmice iako nam to nije bilo dovoljno za prolazak dalje. Bio sam privilegiran u smislu da sam baš ja kao trener imao zadovoljstvo voditi momčad na prekrasnoj Opus Areni, a svom nasljedniku na klupi i svima u NK Osijek mogu samo poželjeti puno sreće. Hvala i navijačima na lijepoj atmosferi i potpori koju smo imali, a nogomet je takav da se sve može potpuno promijeniti u svega nekoliko minuta i krenuti u neželjenom pravcu. Osijek je među najvećim hrvatskim klubovima i sretan sam što sam i ja bio dio ovog kolektiva, rekao je Tomas.

„Uvijek sam nastojao učiniti najviše što sam mogao“

Dosadašnji sportski direktor Ivica Kulešević neće ostati u toj ulozi. I to je odluka klupske Uprave nakon što je sagledana trenutna situacija, a koja zasigurno nije i ne može biti po volji odgovornih u NK Osijek. Rastanak s Kuleševićem sigurno nije bila laka odluka za čelnike Kluba s obzirom na činjenicu da je riječ o bivšem igraču, treneru gotovo svih naših mlađih kategorija, voditelju Škole nogometa, šefu stručnog stožera prve momčadi i u konačnici sportskom direktoru.

Nema u sportu tragedije, to je posao bez obzira i na sve emocije koje imamo, posebno prema matičnoj sredini. Sigurno sam uvijek svakim svojim potezom želio najbolje za Klub, a dužnost sam prihvatio u nimalo komfornoj situaciji, znajući da ću biti i osobno suočen s brojnim izazovima i da ih neće biti lako rješavati. Trebalo je sve staviti u nekakvu normalu, u skladu s mogućnostima i proračunom, a to je bilo sve samo ne jednostavno. Klub je definitivno iznad svakog pojedinca i nemam problem ni s kakvom odlukom s vrha. Žao mi je, naravno, što sve skupa nije ispalo bolje, ali sam uvijek nastojao učiniti najviše što sam u datom trenutku mogao. Na sve obično nastojim gledati pozitivno, pa se u tom kontekstu i nadam da će momčad ponovno proigrati i vratiti se tamo gdje i pripada, odnosno dosegnuti ono što svi želimo u smislu nekih planova i ambicija. Toliko sam toga prošao u Nogometnom klubu Osijek, da će uvijek biti i ostati dio mene, poručio je Kulešević.

