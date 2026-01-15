"To bi ozbiljno ugrozilo NATO": Europa šalje vojsku, alarm zbog Trumpovih izjava oko Grenladna. Ovo je reakcija Danske

Danska i skupina savezničkih država odlučile su značajno povećati vojnu prisutnost na Grenlandu, reagirajući na rastuće napetosti sa Sjedinjenim Američkim Državama i sve otvorenije izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa o preuzimanju tog strateški iznimno važnog arktičkog teritorija.

Kako je objavio danski ministar obrane Troels Lund Poulsen, sigurnost u Arktiku od ključne je važnosti za Kraljevinu Dansku i njezine saveznike, zbog čega je donesena odluka o jačanju sposobnosti djelovanja u toj regiji. Danske oružane snage, zajedno s nekoliko arktičkih i europskih partnera, u narednim će tjednima razrađivati kako provesti povećanu prisutnost i intenzivnije vojne vježbe.

Zrakoplovi, brodovi i vojnici na Grenlandu

Dansko ministarstvo obrane potvrdilo je da će već od sada na Grenland biti raspoređeni dodatni zrakoplovi, brodovi i vojnici, u sklopu proširenih aktivnosti obrane i obuke. Operacije uključuju prihvat savezničkih snaga, djelovanje borbenih zrakoplova i provođenje zadaća pomorske sigurnosti u arktičkim vodama.

Švedski premijer Ulf Kristersson objavio je da švedski časnici stižu u sklopu multinacionalne skupine kako bi pomogli u pripremi vježbe Operacija Arctic Endurance. Uz Švedsku, u aktivnostima sudjeluju Njemačka, Nizozemska, Kanada i Francuska.

Europski saveznici i NATO okvir

Iako je riječ o koordiniranom djelovanju saveznika, raspored još nije formalno potvrđen unutar NATO-a, nego se zasad odvija na međuvladinoj razini. Cilj je, prema diplomatskim izvorima, pokazati sposobnost brzog povećanja prisutnosti i djelovanja u ekstremnim arktičkim uvjetima, čime se jača transatlantski sigurnosni poredak i stabilnost Europe.

Napetosti su dodatno porasle nakon što je Donald Trump na mreži Truth Social poručio da SAD „treba Grenland“ zbog nacionalne sigurnosti i planiranog raketnog sustava Golden Dome. Prema njegovim riječima, otok je „vitalan“ za američku obranu, a ustvrdio je i da bi NATO bio snažniji kada bi Grenland bio u rukama SAD-a.

Danska premijerka Mette Frederiksen upozorila je da bi takav potez ozbiljno ugrozio NATO, dok su Danska i grenlandske vlasti ponovile da je riječ o samoupravnom teritoriju čiji suverenitet pripada njegovim stanovnicima.

Odgovor Grenlanda i Kopenhagena

Grenlandski premijer Jens-Frederik Nielsen jasno je poručio da, ako moraju birati, biraju Dansku. Kopenhagen i lokalna vlada ističu važnost transparentnosti i uključenosti stanovništva, dok dansko Arktičko zapovjedništvo ima zadaću redovito informirati javnost.

U ovom osjetljivom geopolitičkom trenutku, jačanje prisutnosti saveznika na Grenlandu šalje poruku da su sigurnost, suverenitet i stabilnost Arktika prioriteti koje će Europa i NATO braniti zajednički.