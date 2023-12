BiH je danas, u 18.08 sati pogodio potres magnitude 3.0.

Epicentar mu je bio na dubini od 11 kilometara, 7 kilometara udaljen od Banja Luke.

''Kratko i vrlo bučno'', ''Osjetio sam udar i tutnjavu'', komentari su u aplikaciji za dojavu potresa Last Quake.

Eyewitnesses reported shaking in #Bosnia&Herzegovina 2 min ago (local time 18:09:00)⚠

More info soon! pic.twitter.com/jzOOraT17q

— EMSC (@LastQuake) December 30, 2023