Tko želi staklenik? Parkovi i nasadi Split prodaju dvije velike konstrukcije, evo koja im je početna cijena

Komunalna tvrtka Parkovi i nasadi d.o.o. Split objavila je oglas o prodaji staklenika koji se nalaze na području Pazdigrada (Duilova), između Maslinske ulice i Ulice kralja Stjepana Držislava, nasuprot Osnovne škole Žnjan–Pazdigrad.

Na prodaju su dvije konstrukcije:

manji istočni staklenički blok, površine približno 950 m²,

veći zapadni staklenički blok, koji uključuje i manji središnji staklenik, ukupne površine oko 1.700 m².

Staklenici se prodaju na način da kupac samostalno demontira i ukloni konstrukcije s lokacije, o vlastitom trošku i u skladu sa svim pravilima zaštite na radu i zaštite okoliša. Tvrtka se u potpunosti odriče odgovornosti za način, troškove i posljedice uklanjanja.

Ponude se zaprimaju zasebno za svaki staklenički blok, a kriterij za odabir je najviša ponuđena kupoprodajna cijena. Minimalna cijena ponude iznosi 1.000 eura + PDV.

Prodaja se provodi prikupljanjem pisanih ponuda, koje moraju sadržavati:

ime i prezime / naziv ponuditelja, adresu, OIB, kontakt broj, potpis i pečat (ako je primjenjivo),

oznaku staklenika (manji istočni ili veći zapadni blok),

ponuđeni iznos cijene.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ponuda – NE OTVARATI – za kupnju staklenika“, i to:

osobno u prostorijama tvrtke Parkovi i nasadi d.o.o., Kavanjinova 12, Split, od 9:00 do 13:00 sati, ili

poštom na istu adresu.

Rok za zaprimanje ponuda je utorak, 11. studenog 2025. godine, bez obzira na način dostave.

Javno otvaranje ponuda održat će se dan kasnije, u srijedu, 12. studenog 2025. u 9:30 sati, u Uredu direktora Parkova i nasada (Kavanjinova 12, Split).

Neuredne, nepotpune ili zakašnjele ponude neće se uzeti u razmatranje. U slučaju više valjanih ponuda s istom cijenom, prednost će imati ona koja je prva zaprimljena.

Ponuditelj s najvišom cijenom dužan je u roku od osam dana od donošenja odluke o odabiru uplatiti iznos na žiro račun PBZ d.d. – IBAN: HR46 2340 0091 1106 7083 8, nakon čega će se sklopiti Ugovor o kupoprodaji. U protivnom, pravo kupnje prelazi na sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja.

Prodaja se obavlja po načelu „viđeno–kupljeno“, bez mogućnosti naknadnih prigovora. Svi troškovi povezani s kupoprodajom snosi kupac. Kupac zatim ima 60 dana za preuzeti staklenik.

Parkovi i nasadi d.o.o. zadržavaju pravo ne odabrati nijednog ponuditelja, djelomično ili u cijelosti poništiti oglas ili odustati od prodaje u bilo kojoj fazi postupka bez navođenja razloga. U tom slučaju, društvo ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema prijaviteljima.

Zainteresirani mogu razgledati staklenike radnim danom od 7 do 13 sati, uz prethodnu najavu Krešimiru Nikoliću na broj 099 490 2480.