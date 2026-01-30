Tko predstavlja male obiteljske iznajmljivače u izradi novog zakona o ugostiteljstvu?

Udruga izražava ozbiljnu zabrinutost da se novi zakon priprema bez stvarnog i legitimnog predstavnika malih obiteljskih iznajmljivača, iako odluke te Radne skupine izravno utječu na više od 120.000 iznajmljivača i egzistenciju više od 400.000 građana Republike Hrvatske.

Što Udruga SMOi traži od Saborskog odbora za turizam?

U interesu javnosti i transparentnosti zakonodavnog procesa, Udruga SMOi zatražila je da se utvrdi:

1. točan datum i akt imenovanja članova Radne skupine za pripremu Zakona o ugostiteljstvu

2. popis svih sudionika Radne skupine te organizacija i institucija koje predstavljaju

3. kriteriji prema kojima su birani predstavnici, osobito oni koji se predstavljaju kao zastupnici interesa malih obiteljskih iznajmljivača

4. način rada Radne skupine i informacija o eventualnim održanim sastancima

Sedam mjeseci čekanja – pa odbijenica

Nakon najave donošenja novog Zakona o ugostiteljstvu, Udruga SMOi se početkom svibnja 2025. službeno obratila MINTS-u sa zahtjevom za uključivanje u radna tijela. Unatoč višekratnim požurnicama, odgovor je stigao tek u siječnju 2026., više od sedam mjeseci kasnije – i to u obliku odbijenice.

Ministarstvo je navelo da je Radna skupina već formirana te da su u nju uključeni predstavnici „pojedinih udruga obiteljskog smještaja“, bez navođenja kojih, a udrugu upućuje na sudjelovanje u eSavjetovanju. Postoji osnovana sumnja da se ponovno radi o udrugama koje su sudjelovale u pripremi izmjena zakona krajem 2024., a čiji legitimitet među iznajmljivačima nikada nije potvrđen i čija je vjerodostojnost dodatno dovedena u pitanje zbog bliskih interesnih veza s institucijama sustava.

„Sudjelovanje u e-Savjetovanjima ne može i ne smije zamijeniti institucionalno sudjelovanje u izradi zakona. Tražimo mjesto za stolom, a ne formalno ispunjavanje procedure“, kaže Vedran Tomić, predsjednik Udruge SMOi.

Iskustvo iz 2024.: Glas iznajmljivača bio je nečujan

Tijekom izmjena zakona u rujnu 2024. godine, kao navodni predstavnici malih iznajmljivača u javnosti su nastupile udruge HUOS i UOS Istre, za koje je velik broj iznajmljivača tada prvi put čuo. Njihovi medijski nastupi doživljeni su više kao zastupanje stavova Ministarstva turizma i sporta (MINTS), a ne interesa iznajmljivača. Nezadovoljstvo je kulminiralo prosvjedom malih iznajmljivača u Zagrebu, te nizom prosvjeda diljem Hrvatske krajem 2024. godine. Na inicijativu građana tada je osnovana Udruga SMOi, koja je službeno registrirana 30. siječnja 2025. i u kratkom roku stekla velik broj članova i podršku šire javnosti.

Legitimitet Udruge SMOi prepoznali su i mediji, ali i saborski zastupnici te sam Saborski odbor za turizam, koji je Udrugu u dva navrata pozvao da predstavi analize i argumente u javnoj raspravi o budućnosti obiteljskog smještaja. Višekratno provedene ankete na društvenim mrežama nedvojbeno potvrđuju da udruga SMOi jedina ima legitimitet među malim iznajmljivačima.

„Svakodnevno dobivamo pozive i upite od iznajmljivača: 'Tko nas predstavlja pri Ministarstvu? Zašto vi niste tamo gdje se kroje zakoni o obiteljskom smještaju?' U ime tih ljudi imamo obvezu javno upitati: koji je kriterij za uključivanje strukovnih udruga u Radnu skupinu i zašto je to članska iskaznica HDZa?“, kaže Hana Matić, potpredsjednica Udruge SMOi.

Udruga SMOi upozorava da je netransparentan pristup izboru sudionika u zakonodavnim radnim tijelima suprotan pravnoj stečevini Europske unije, uključujući Direktivu o uslugama, koja jasno naglašava obvezu uključivanja relevantnih i legitimnih predstavnika interesnih skupina u procese donošenja zakona – osobito kada se razmatraju dodatna ograničenja ili opterećenja.

Udruga stoga poziva Saborski odbor za turizam da žurno preispita sastav Radne skupine, osigura punu transparentnost njezina rada i omogući da legitimni predstavnici malih obiteljskih iznajmljivača sudjeluju u procesu koji izravno određuje njihovu budućnost.