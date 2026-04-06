Tko ovo može platiti? Za garažu u Splitu traže pravo bogatstvo

Rast cijena nekretnina u Splitu očito se ne zaustavlja samo na stanovima – sve više rastu i cijene garaža. Tako je u gradskom kvartu Lokve ovih dana oglašena garaža površine 18 četvornih metara po cijeni od čak 99.000 eura.

Preračunato po kvadratu, riječ je o iznosu većem od 5.500 eura, što je razina na kojoj se u pojedinim dijelovima grada prodaju i stanovi.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prema navodima iz oglasa, garaža je opremljena priključcima za struju i vodu te ima rolo vrata na daljinsko upravljanje. Vlasništvo je uredno, bez tereta, a ističe se i da je prostor etažiran.

