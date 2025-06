Tko odlazi, a tko ostaje? Mnogi direktori i ravnatelji splitskih gradskih tvrtki i ustanova ozbiljno "vise"; većina će uskoro biti bivša. Poznato je i kada. Evo što sprema nova vlast

U Splitu se spremaju ozbiljni rezovi u kadrovskom ustroju gradskih poduzeća i ustanova. S dolaskom novog gradonačelnika, HDZ-ovog Tomislava Šute, najavljene su kadrovske promjene koje bi mogle značajno promijeniti strukturu upravljanja u gradskim tvrtkama. Prvi na listi za smjenu trebao bi biti sadašnji direktor Čistoće, Ivica Karoglan. Iako još uvijek nije službeno razriješen dužnosti, prema informacijama iz Banovine, njegova smjena je pitanje dana – politička odluka je već donesena, čeka se samo službena procedura.

Prva smjena u pripremi – Karoglan odlazi s čela Čistoće

Ivica Karoglan, direktor komunalne tvrtke Čistoća, trebao bi biti prvi od direktora gradskih tvrtki koji će uskoro napustiti svoju funkciju. Iako formalno još uvijek nije razriješen, prema neslužbenim, ali pouzdanim informacijama, sve je već dogovoreno, a odluka o njegovoj smjeni samo što nije postala službena. Karoglanova smjena nije veliko iznenađenje – tijekom svoga mandata bio je česta meta kritika, osobito od strane tadašnje oporbe, a danas vladajućeg HDZ-a. Zamjeralo mu se niz problema: od neučinkovitog vođenja tvrtke, loše komunikacije s radnicima, do sporog i nesustavnog provođenja reorganizacije. Posebno teške bile su optužbe za kašnjenja u odvozu otpada, slabu transparentnost u poslovanju te sumnjive troškove za nabavku opreme. U jednom trenutku, zbog tih sumnji, interes je pokazalo i Državno odvjetništvo. Sve je to dodatno potvrdilo dojam gradske vlasti da je Karoglan najslabija karika među direktorima gradskih tvrtki.

Jedan od ključnih trenutaka Karoglanova mandata bio je višemjesečni štrajk radnika Čistoće, koji je dodatno narušio njegovu reputaciju. U tom kontekstu izazvao je buru reakcija kad je javno otkrio kako mu mjesečna neto plaća iznosi oko 17.000 kuna, uz dodatnih 3.000 kuna za putne troškove. Taj je podatak u javnosti izazvao ogorčenje, osobito među građanima nezadovoljnima uslugama Čistoće.

Ipak, ne može se zanemariti da je tijekom mandata zabilježen i određeni napredak, primjerice u obradi biootpada te uvođenju sustava oporabe otpada, čime je Čistoća zakoračila prema modernijem i održivijem sustavu gospodarenja otpadom. No ti pozitivni pomaci nisu bili dovoljni da promijene odluku nove gradske vlasti – Karoglan odlazi, iako još ne službeno.

Karoglan neće biti usamljen slučaj – promjene se očekuju i na čelima drugih gradskih poduzeća. Većina sadašnjih direktora postavljena je tijekom mandata bivšeg gradonačelnika Ivice Puljka putem javnih natječaja, no to ih neće poštedjeti političkih preslagivanja. Novi gradonačelnik Šuta već je u vrijeme kada je bio gradski vijećnik pokazivao nezadovoljstvo njihovim radom, a sada kao gradonačelnik planira djelovati odlučnije.

Prema dostupnim informacijama, svi direktori će morati staviti mandate na raspolaganje. Očekuje se da će do kraja 2025. godine doći do značajnog preslagivanja u upravnim strukturama gradskih firmi, kada će se kroz izvještaje ocjenjivati njihov dosadašnji rad. Do tada, mnogi od njih mogli bi postati bivši.

Tko je pod povećalom?

Među imenima koja se najčešće spominju u kontekstu mogućih smjena nalaze se: Miroslav Delić, direktor Vodovoda i kanalizacije – iako mu je funkciju ranije prepustio upravo Šuta, sada se njegova pozicija ponovno dovodi u pitanje, Stanko Sapunar, direktor Prometa Split – jedan je od onih koji bi se također mogli oprostiti od funkcije i Marjan Ciprijan, direktor tvrtke Žnjan d.o.o. – nalazi se među imenima o čijem se učinku također raspravlja.

Osim njih, pod pritiskom su i: Marko Pejnović, direktor Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan – više puta je tijekom mandata bio kritiziran od strane oporbe, Siniša Gašparević, Parkovi i nasadi – također je u neizvjesnoj situaciji kao i Davor Matošić, direktor tvrtke Split Parking, ali i Gordon Cerjan, ravnatelj Javne ustanove Športski objekti Split.

Dok gradske tvrtke očekuju turbulentna razdoblja, u nekim kulturnim ustanovama moguće je očuvanje kontinuiteta. Ravnateljica Hrvatskog doma Vanesa Kleva i dalje uživa podršku i priznanje za svoj rad, čak i među novim vladajućima. Iako je imenovana za vrijeme Ivice Puljka, njezin kvalitetan i predan rad prepoznat je i kod aktualne vlasti, što joj daje dobre izglede za ostanak na čelu ustanove.

Od nekih drugih važnijih gradskih ustanova može se reći da slično vrijedi i za Danijelu Ćukušić, ravnateljicu Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata, koja se također smatra kvalitetnim kadrom i kandidatkinjom za nastavak vođenja te institucije. Vrijedi napomenuti da je još netko vjerojatno siguran na svojoj poziciji, a to je Petar Bilobrk, direktor trgovačkog društva Lovrinac d.o.o. Prema našim informacijama, on bi trebao ostati na direktorskoj poziciji Lovrinca.

HNK Split i intendant pod povećalom

Posebna pozornost usmjerena je prema Vicku Bilandžiću, intendantu Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu. Već dulje vrijeme suočen je s kritikama, a novi vladajući nisu skrivali svoje nezadovoljstvo njegovim radom. Iako bi uskoro mogao postati bivši, pitanje njegova odlaska zasad je odgođeno, prvenstveno zbog izazovne organizacije manifestacije "Splitsko ljeto".

Budući da novi gradonačelnik još nije imao priliku intervenirati u kulturne kadrove, izgledno je da će Bilandžić, barem privremeno, ostati na funkciji. No sve ukazuje na to da će se do kraja godine ponovno "miješati karte" u HNK-u, a tada je sve moguće.

Promjene su pitanje vremena

Iako još nije službeno razriješen, Karoglan će gotovo sigurno biti prvi od direktora koji napušta funkciju – politička odluka je donesena, a formalnosti su u tijeku. Njegova smjena samo je uvod u moguće opsežne kadrovske promjene koje se pripremaju u splitskim gradskim tvrtkama i ustanovama. Tomislav Šuta, kao novi gradonačelnik, očito želi vlastiti tim na ključnim pozicijama, a praksa postavljanja novih ljudi nije nepoznanica u političkom upravljanju gradom.

Sudbine brojnih direktora i ravnatelja ostat će neizvjesne još neko vrijeme, no već sada je jasno da će se ključne odluke donijeti u narednim mjesecima, a najkasnije do kraja 2025. godine. Gradske tvrtke ulaze u novo razdoblje – tko će opstati, a tko otići, saznat ćemo uskoro.