Tko je Zeus, najmisteriozniji čovjek na svijetu?

Pravo oličenje grčkog boga Zeusa šeta ulicama Monaka – a riječ je o Ilanu Tobianahu, čovjeku koji je zahvaljujući svom izgledu i načinu života postao jedna od najintrigantnijih figura TikToka.

Poznat pod nadimkom „Zeus“, Tobianah je osvojio društvene mreže impozantnom pojavom: gustom bradom, prodornim pogledom i upečatljivim stilom koji ga čini gotovo mitološkim likom u stvarnom životu.

Ipak, iza te fasade luksuza krije se puno ozbiljnija priča. Ilan Tobianah nije tek virtualna senzacija, već uspješan profesionalac koji godinama gradi karijeru u pravu, nekretninama i zabavnoj industriji.

Rođen 22. studenog 1971. u Parizu, potječe iz francusko-marokansko-italske obitelji. Diplomirao je pravo na pariškoj Sorboni, a upravo mu je to obrazovanje otvorilo vrata specijalizacije u području nekretninskog prava.

Još 1999. godine osnovao je odvjetnički ured Mot et Associés Immobilier (poznat i kao Moet & Associates), fokusiran na luksuzne nekretninske transakcije. Iako su detalji njegovih projekata često obavijeni diskrecijom, spominju se angažmani vezani uz obnovu pariškog hotela Hôtel de Crillon, kao i investicije u londonski Canary Wharf.

Kao „Zeus“, Tobianah pažnju privlači glamuroznim lifestyleom – društvene mreže prepune su fotografija s egzotičnih putovanja, luksuznih automobila i dizajnerskih kombinacija. Njegov Instagram danas prati više od dva milijuna ljudi, dok i na TikToku bilježi sve veći utjecaj.