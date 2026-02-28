Tko je zapravo štetočina? Snimka dupina u Dalmaciji koji su okružili plivaricu potaknula živu raspravu

Simpatična, ali i pomalo provokativna snimka dupina koji se hrane srdelama i inćunima iz mreže jedne plivarice u kratkom je roku izazvala velik interes javnosti. Video prikazuje nekoliko dupina kako se, pod svjetlima broda, okreću oko mreže pune ribe i bez previše napora dolaze do večere.

U opisu objave spomenuta je “krađa” i oštećivanje mreže, no taj je izraz bio dovoljan da se u komentarima povede žustra rasprava.

Velik dio pratitelja poručio je da dupini ne mogu “krasti” u vlastitom domu. Prema njihovim riječima, riječ je o prirodnom ponašanju životinja koje se tisućama, pa i milijunima godina hrane istom tom ribom.

“Mi smo ti koji uzimamo njima”, česta je poruka u komentarima. Mnogi su podsjetili da su srdele i inćuni dio prirodnog hranidbenog lanca te da se dupini samo prilagođavaju situaciji kako bi preživjeli.

Ribari ili dupini – tko je u minusu?

Neki su komentatori ironično primijetili kako nekoliko desetaka riba neće presudno utjecati na ulov, dok su drugi otvorili širu temu utjecaja ribolova na morski ekosustav. Pojedinci su postavili pitanje o šteti koju mreže i intenzivan ribolov dugoročno nanose moru i njegovim stanovnicima.

Bilo je i duhovitih opaski – od “jesu li dupini platili porez” do poziva ribarskoj inspekciji da provjeri imaju li dozvolu za ribolov.

Prirodni instinkt ili posljedica navika?

Dio rasprave dotaknuo se i turističke prakse ljetnog hranjenja dupina s brodova kako bi ih turisti mogli fotografirati. Neki smatraju da takve navike dodatno potiču dupine da se približavaju plovilima i mrežama, jer su naučili da ondje mogu doći do lakog plijena.

Drugi, pak, ističu kako je riječ isključivo o prirodnom instinktu i “bitki za opstanak”, bez romantiziranja situacije.

Emocije, ali i bijes

Iako je većina komentara bila simpatična i zaštitnički nastrojena prema dupinima, pojavili su se i oni znatno oštrijeg tona, u kojima se kritizira komercijalni ribolov i odnos čovjeka prema prirodi.

Unatoč različitim stavovima, jedno je jasno – prizor dupina koji se okreću oko mreže punih riba malo koga ostavlja ravnodušnim. Za jedne su oni pametne i snalažljive životinje koje samo koriste priliku, za druge su dio realnosti ribarskog posla.