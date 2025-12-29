Tko je vozio doma?

Točno u 10 sati jutros iz zatvora na Bilicama pušten je Željko Kerum, koji je ondje služio zatvorsku kaznu zbog prometne nesreće iz prosinca ove godine.

Keruma je ispred zatvora dočekala supruga Fani Kerum, a pažnju okupljenih i javnosti privuklo je pitanje – tko će ga odvesti kući. Kako se doznaje, Keruma je s Bilica odvezao Saša Horvat.

Prometna nesreća s ozbiljnim posljedicama

Podsjetimo, Kerum je zatvorsku kaznu služio zbog prometne nesreće koju je skrivio 12. prosinca. Tada je, upravljajući Audijem, prilikom izlaska s parkinga pokraj hotela Corner na Mažuranićevu šetalištu u Splitu, udario u Mazdu u kojoj su se nalazile dvije djevojke.

Ključna okolnost zbog koje je završio u zatvoru bila je činjenica da je Kerum u trenutku nesreće vozio iako mu je vozačka dozvola bila oduzeta, što je sud ocijenio kao otegotnu okolnost.