Prava drama odvijala se na staroj kliškoj cesti: "Ljudi su opet spašavali živu glavu! Ostavljeni su uz cestu da se snalaze kako znaju i umiju"

Desetak minuta nakon 17 sati redakcija portala Dalmacija Danas zaprimila je dojavu čitatelja da je na staroj kliškoj cesti, kako navodi naš čitatelj, planuo autobus tvrtke Promet Makarska.

Odmah po dojavi kontaktirali smo policiju i Županijski vatrogasni centar Split, no rečeno nam je da nemaju nikakvih saznanja niti prijava građana o tom događaju. Nedugo zatim, nekoliko sati kasnije, na Facebooku se oglasio gradonačelnik Sinja Miro Bulj, koji je potvrdio incident uz fotografije i popratni tekst koji prenosimo u cijelosti.

- Danas na Klisu opet gori karampana Prometa Mate Jujnović, pun putnika, učenika i studenata, na liniji s polaskom u 16 sati iz Splita za Sinj.

Ljudi su opet spašavali živu glavu! Nakon svega, ostavljeni su uz cestu kao da su stoka, da se snalaze kako znaju i umiju.

Samo pukom srećom, uz Božju pomoć i prisebnost vozača, danas nemamo mrtvih. Ali pitam vas do kada ćemo čekati tragediju?!

Roditelji me zovu u panici! Djeca i putnicu se voze u raspadajućim, neispravnim autobusima starijim od Mojsijeve šlape koji se zapale usred vožnje!

Po stoti put pitam ministre Oleg Butković, župane Blaženko Boban, nadležni inspektori do kada?!

Zašto štitite pogodujete Mati Jujnoviću?!

Što ste dužni Mati Jujnović pa uporno zatvarate oči dok se ugrožavaju životi naše djece i svih putnika?!

Jasno je da pogodujete Mate Jujnoviću jer ovo nije incident, ovo je sustavno i organizirano ugrožavanje sigurnosti u prometu! - napisao je Bulj na Facebooku.