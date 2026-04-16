Dio građana Splita, Solina, Podstrane i šire okolice bez struje cijelo jutro: Provjerite je li vaša ulica na popisu

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom utorka i srijede ostat će bez električne energije zbog planiranih radova na mreži, izvijestio je HEP.
Radovi će se izvoditi na području Splita, Kaštela, Solina, Podstrane, Imotskog i Sinja, a prekidi opskrbe trajat će nekoliko sati, ovisno o lokaciji.
Solin
Ulica: ILIJIN POTOK 33
Vrijeme: 09:00 - 13:00
Ulica: Zgon;23,23A,Držićeva;46,46A,46B,Put Mira-20
Vrijeme: 08:30 - 12:30
Split
Ulica: OSTRAVSKA 6
Vrijeme: 09:00 - 09:30
Podstrana
Ulica: Dijelovi ulica;Don Petra Cara,cesta Sv.Martina
Vrijeme: 09:00 - 11:00
Kaštel Novi
Ulica: Don Frane Bulića;1-33, biskupa Žanića;1-79,Gaje Radunića;44-81
Vrijeme: 09:00 - 12:00
Medovdolac, Dobrinče
Ulica: Medovdolac, Dobrinče
Vrijeme:08:30 - 13:00
Sinj
Ulica: ulica Jurja Dalmatinca
Vrijeme: 08:30 - 14:00
Okrug Gornji
Ulica: dio ulice Ante Starčevića, Lokve
Vrijeme: 08:30 - 12:00