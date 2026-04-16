Dio građana Splita, Solina, Podstrane i šire okolice bez struje cijelo jutro: Provjerite je li vaša ulica na popisu

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom utorka i srijede ostat će bez električne energije zbog planiranih radova na mreži, izvijestio je HEP.

Radovi će se izvoditi na području Splita, Kaštela, Solina, Podstrane, Imotskog i Sinja, a prekidi opskrbe trajat će nekoliko sati, ovisno o lokaciji.

Solin

Ulica: ILIJIN POTOK 33

Vrijeme: 09:00 - 13:00

Ulica: Zgon;23,23A,Držićeva;46,46A,46B,Put Mira-20

Vrijeme: 08:30 - 12:30

Split

Ulica: OSTRAVSKA 6

Vrijeme: 09:00 - 09:30

Podstrana

Ulica: Dijelovi ulica;Don Petra Cara,cesta Sv.Martina

Vrijeme: 09:00 - 11:00

Kaštel Novi

Ulica: Don Frane Bulića;1-33, biskupa Žanića;1-79,Gaje Radunića;44-81

Vrijeme: 09:00 - 12:00

Medovdolac, Dobrinče

Ulica: Medovdolac, Dobrinče

Vrijeme:08:30 - 13:00

Sinj

Ulica: ulica Jurja Dalmatinca

Vrijeme: 08:30 - 14:00

Okrug Gornji

Ulica: dio ulice Ante Starčevića, Lokve

Vrijeme: 08:30 - 12:00