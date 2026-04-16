Odakle ljudima u Splitu pare? Momak iz manjeg mjesta u šoku: "Naručuju brodove pića od pet tisuća eura"

Jedna naizgled jednostavna objava na Redditu otvorila je staro pitanje o životnom standardu u Splitu – odakle dijelu građana toliko novca za luksuzan stil života.

Na forumu Reddit korisnik koji dolazi iz manjeg mjesta zapitao se kako je moguće da mladi u Splitu redovito troše velike iznose po klubovima, nose skupe mobitele i gotovo svaku večer izlaze. Kao primjer naveo je i naručivanje “brodova pića od pet tisuća eura” u noćnim klubovima.

U komentarima su se brzo pojavila različita objašnjenja – od onih banalnih do društveno složenijih.

“Ne troše svi, vidiš samo ove što troše”, napisao je jedan korisnik, ističući da se radi o manjini koja je najvidljivija. Drugi se nadovezao: “To ti je 5 posto ljudi, ali oni rade 90 posto buke po gradu.”

No, dio komentatora ponudio je i konkretnije razloge. Više njih istaknulo je važnost nekretnina i turizma u stvaranju prihoda.

“Ljudi imaju stan, apartman, garažu… sve se iznajmljuje. To su ozbiljni novci”, napisao je jedan korisnik, dok drugi dodaje: “Skoro svaka obitelj ima nešto sa strane – ili naslijeđeno ili iz turizma.”

Pojedini su upozorili i na razliku između stvarnog i prikazanog standarda.

“Pola toga što vidiš je kredit, pozajmica ili gluma za Instagram”, stoji u jednom od komentara.

Neki su pak cijelu raspravu sveli na percepciju: “Dođeš u klub i vidiš tri stola koja troše tisuće eura i misliš da je cijeli grad takav, a nije.”

Rasprava tako otkriva širu sliku Splita kao grada velikih kontrasta – između realnih primanja i vidljive potrošnje. Dok jedni jedva spajaju kraj s krajem, drugi profitiraju od turizma, najma i obiteljske imovine, što stvara dojam općeg blagostanja.

U konačnici, odgovor na pitanje “odakle ljudima novac” nije jednoznačan. No, kako sugeriraju i sami korisnici, iza prividnog luksuza često stoji kombinacija turizma, naslijeđenih nekretnina i – dobre doze percepcije.