Noćna mora stanara zbog susjedovog psa: 'Živim u svom stanu i non-stop cucak ispod mene laje'

Jedan korisnik Reddita podijelio je svoju muku sa susjedom čiji pas neprestano laje, narušavajući mu mir u svako doba dana. Objava je pokrenula žustru raspravu u kojoj su mnogi ponudili savjete, od mirnog razgovora do prijave nadležnim službama.

'Živim u svom stanu i non-stop cucak ispod mene laje, u svako doba dana. Kad dođem iz noćne ne mogu spavat, kad popodne želim odmorit ne mogu jer laje', započeo je svoju objavu na Redditu korisnik, opisujući situaciju koja je, kako kaže, postala neizdrživa. Naglasio je kako voli pse i da je odrastao s njima, no ovo je jednostavno previše. Očajan zbog nedostatka mira u vlastitom domu, upitao je hrvatsku Reddit zajednicu za savjet, razmišljajući o prijavi predstavniku stanara.

Brojni korisnici uključili su se sa savjetima, osobnim iskustvima i mogućim rješenjima, pokazujući kako je problem bučnih kućnih ljubimaca česta pojava u stambenim zgradama. Većina komentatora složila se oko prvog koraka: direktan, ali smiren razgovor sa susjedom.

Mnogi su istaknuli mogućnost da vlasnik psa uopće nije svjestan problema. 'Ja bih možda savjetovala da prvo provjeriš sa susjedima čiji je pas. Možda pas laje samo kad su van kuće pa niti nemaju pojma da postoji problem?', napisala je jedna korisnica. Drugi su ponudili i moguća jednostavna rješenja koja vlasnik može primijeniti, poput korisnika koji je riješio isti problem sa svojim psom: 'Skužio sam da gleda kroz prozor i laje na druge pse u prolazu. Spustio sam rolete kad nas nema i više ne laje nego spava. Možda je nešto toliko jednostavno', piše Večernji list.

Ako razgovor ne urodi plodom, idući korak, prema savjetima, jest obraćanje predstavniku stanara. No, rasprava je otkrila i mračniju stranu ovakvih problema. Jedan je korisnik podijelio zastrašujuće iskustvo. 'Prvi korak ti je predstavnik stanara pa policija. Mi smo nakon policije i azila mirno spavali jer ispade da je tip pse koristio za borbe pa bi ove koji su stradali i umirali ostavljao u stanu da leže u bolovima i cvileži', stoji u komentaru koji ledi krv u žilama i služi kao podsjetnik da lavež ponekad može biti znak zanemarivanja ili zlostavljanja životinje.

Iako se čini kao obična susjedska razmirica, prekomjerna buka koju stvaraju kućni ljubimci može imati i pravne posljedice. Problem je reguliran kroz nekoliko mehanizama, uključujući Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, koji lavež, osobito noću, može tretirati kao remećenje mira. Uz to, većina gradova i općina ima odluke o komunalnom redu koje nalažu vlasnicima da osiguraju mir ostalim stanarima. U krajnjem slučaju, susjedi se mogu pozvati i na Zakon o vlasništvu, koji štiti od štetnih utjecaja s tuđe nekretnine, gdje se ubraja i prekomjerna buka.

Stručnjaci često ističu kako neprestano lajanje nije samo smetnja, već i znak da nešto nije u redu sa samim psom. Najčešći uzroci su anksioznost zbog odvajanja, dosada i nedostatak fizičke ili mentalne stimulacije. To znači da rješenje problema leži u odgovornosti vlasnika da prepozna i zadovolji potrebe svog ljubimca.