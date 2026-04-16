Ne pokušavajte ovo kod kuće: Žena završila na hitnoj zbog opasnog TikTok trenda s češnjakom

Reality zvijezda Brandi Glanville završila je na hitnoj pomoći nakon što joj je češanj češnjaka zapeo u uhu, a sve zbog bizarnog medicinskog savjeta s interneta. Tijekom nove epizode svog podcasta „Brandi Glanville Unfiltered“, bivša sudionica realityja „The Real Housewives of Beverly Hills“ objasnila je da se prehladila od 18-godišnjeg sina Jakea.

Tražeći rješenje na internetu, naišla je na viralni TikTok trend koji sugerira korištenje češnjaka za ublažavanje začepljenja. „Na Uskrs nisam mogla ništa raditi jer mi je češnjak zapeo u uhu“, priznala je 53-godišnja zvijezda. „Pokušavala sam ga izvaditi, ali je skliznuo još dublje, pa sam sljedeći dan morala na hitnu.“

Glanville je objasnila da je samo htjela očistiti sinuse, ali je nakon ovog bolnog iskustva upozorila obožavatelje: „Nemojte slušati ljude na internetu, TikToku, Instagramu ili Facebooku, piše Večernji list. “ Otkrila je i da joj je stariji sin Mason (21) rekao kako on stavlja češnjak u nos, što mu navodno pomaže.

„Pokušala sam s nosnicom, ali me previše peklo, pa sam ga premjestila u uho“, priznala je, dodajući da joj je koža bila dodatno osjetljiva zbog nedavnog laserskog tretmana. Liječnici oštro upozoravaju protiv ovog opasnog trenda.

Dr. Madeleine Herman iz Houstona istaknula je da je metoda ne samo neučinkovita, već može uzrokovati kemijske opekline sluznice i ozbiljne infekcije. Ovaj incident dogodio se nakon što je Brandi konačno riješila dugogodišnji misterij svoje djelomične paralize lica. U veljači je otkrila da su za njezine zdravstvene probleme i gubitak zubi bili krivi implantati u grudima koji su pukli i procurili u limfne čvorove, a na dijagnozu je potrošila nevjerojatnih 200.000 dolara.