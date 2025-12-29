FOTO Kerum je izašao iz zatvora gdje je proveo Božić. Evo prvih slika

Željko Kerum jutros je, nešto nakon 10 sati, izašao iz zatvora na splitskim Bilicama, gdje je proveo božićne blagdane služeći kaznu zbog prometnih prekršaja. Po izlasku iz zatvora dočekala ga je supruga Fani Kerum, koja ga je čekala u parkiranom Mercedesu u blizini ulaza.

Kerum je kaznu od 15 dana zatvora odslužio jer je vozio u vrijeme dok mu je na snazi zabrana upravljanja vozilom. Božić je tako, umjesto za obiteljskim stolom, proveo u zatvorskom režimu, a slobodu je dočekao bez vozačke dozvole – koju, zbog ranije prikupljenih negativnih bodova, neće moći ponovno steći prije sredine 2026. godine.

Podsjetimo, povod cijelom slučaju bila je prometna nesreća u kojoj je nastala manja materijalna šteta od oko dvije tisuće eura, dok ozlijeđenih nije bilo. Ipak, prekršajni niz bio je impresivniji od same nesreće: 260 eura kazne za izazivanje sudara, dodatnih 800 eura zbog napuštanja mjesta događaja te zatvorska kazna zbog vožnje unatoč zabrani.

Kerum se po izlasku iz zatvora kratko zadržao ispred Bilica.