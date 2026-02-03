Tko je ukrao bakreni kabel iz trafostanice?

Šibensko područje – Proteklog dana policija je zabilježila nekoliko značajnijih sigurnosnih događaja, uključujući tešku krađu, krađu i oštećenje tuđe stvari.

Najznačajniji događaj odnosi se na Pađene, gdje je u razdoblju od listopada 2022. do 28. siječnja 2026. nepoznati počinitelj iz devastirane i isključene trafostanice otuđio bakreni kabel nakon što je razmontirao kućište električnog transformatora. Ovim postupkom počinjena je materijalna šteta od nekoliko tisuća eura.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Protiv nepoznatih počinitelja bit će podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a policija provodi izvide kako bi ih otkrila.