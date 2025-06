Tko je Tomislav Šuta, novi gradonačelnik Splita?

Split je dobio novog gradonačelnika. Tomislav Šuta osvojio je 52.62% glasova u Splitu te odnio pobjedu nad Ivicom Puljkom. Šuta je diplomirani ekonomist i dugogodišnji član Hrvatske demokratske zajednice. Prema javno dostupnim podacima, rođen je 1982. godine u Splitu, gdje je proveo cijeli svoj život – odrastao, školovao se, zasnovao obitelj i ostvario karijeru.

Nakon završetka srednje škole upisuje Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, gdje 2006. godine diplomira na smjeru financije. Profesionalnu karijeru započinje u Ministarstvu financija, u Poreznoj upravi Split, gdje od 2006. radi prvo kao upravni savjetnik, a potom kao porezni inspektor.

Njegovo dodatno stručno usavršavanje uključuje forenzično računovodstvo (RRIF, 2010), osposobljavanje za transferne cijene (2013), edukaciju iz javne nabave, kao i stjecanje certifikata za samostalnog stručnjaka za pripremu i provedbu EU projekata.

Godine 2014. preuzima funkciju direktora Regionalnog centra čistog okoliša (RCČO) u Lećevici, a od 2018. vodi Vodovod i kanalizaciju Split (VIK), javnu gradsku tvrtku, gdje je upravljao velikim infrastrukturnim zahvatima i projektima. Tijekom rada u RCČO-u i VIK-u, Šuta je koordinirao i upravljao investicijama u ukupnoj vrijednosti od 3,7 milijardi kuna, najvećim dijelom financiranima iz fondova Europske unije. Ujedno je stalni sudski vještak za računovodstvo, financije i poreze.

Političke okolnosti promijenile su tijek njegove karijere – dolaskom nove gradske uprave na čelu s Ivicom Puljkom, smijenjen je s čela VIK-a u kolovozu 2023. Iako je pružio otpor smjeni, pozivajući se na podršku suvlasnika VIK-a, odnosno okolnih gradova i općina u kojima dominira HDZ, nije ostao na toj poziciji.

Nakon toga okreće se privatnom sektoru te osniva vlastitu tvrtku za financijsko i porezno savjetovanje, koju danas vodi njegova supruga. Tvrtka trenutno zapošljava desetak ljudi.

Suprugu Matildu je upoznao tijekom studija – zajedno su studirali financije – a u braku su od siječnja 2008. Imaju troje djece: Zvonimira (16), Lauru (12) i Klaru (7).

U slobodno vrijeme bavi se sportom – nekada je bio profesionalni tenisač, a danas rekreativno igra padel. Ističe da je veliki navijač Hajduka.

Politička karijera

Tomislav Šuta član je HDZ-a od 2001. godine. Prvu istaknutiju političku ulogu preuzima 2022., kada postaje predsjednik Gradskog odbora HDZ-a Split. Iste godine postaje i saborski zastupnik.

Njegova politička vidljivost naglo raste nakon izvanrednih izbora u Splitu, kada HDZ, zbog izostanka vlastitog kandidata, izlazi s nestranačkim dr. Zoranom Đogašem. Šuta tada preuzima ulogu lidera oporbe u splitskom Gradskom vijeću. Od tada je bio izrazito politički aktivan.

Pripreme za kandidaturu zapravo su počele još prije tri godine, pisao je nedavno Večernji list. Kampanju je službeno započeo još u listopadu prošle godine – znatno prije svojih protukandidata. Njegovi plakati tada su preplavili grad, a javne tribine i okrugli stolovi postali su mu redovita platforma za predstavljanje ideja.

U intervjuu za Dalmaciju Danas tijekom kampanje je rekao:

"Okružio sam se stručnjacima koji o strukturalnim problemima Splita znaju više od mene. Znate i sami da sam do sada organizirao nekoliko okruglih stolova na kojima su iznesene ideje i prijedlozi koje aktualna vlast ne prepoznaje niti uzima u obzir. Split je danas poput Ferrarija bez motora – ima sve predispozicije da postane vratima Mediterana, ali stoji u mjestu. Kampanju ću, kao i do sada, temeljiti na konkretnim rješenjima. Parking, prometna infrastruktura, stambena politika za mlade, skrb za starije i socijalno ugrožene, otvaranje visoko plaćenih radnih mjesta, čistoća i red u gradu – to su ključne teme o kojima već govorim, a uskoro ću ih dodatno konkretizirati u političkom programu koji ću predstaviti javnosti."