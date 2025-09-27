Tko je sve u loži Poljuda? Prepoznajete li koga?

Hajduk danas igra protiv Lokomotive na Poljudu u utakmici 8. kola SuperSport HNL.

- Lokomotiva ima bod manje od nas, zaslužili su sve bodove koje imaju. Dobri su na lopti, mijenjaju često pozicije, fizički su moćna momčad. Bit će vrlo teška utakmica za nas. Sigurno će igrati agresivno, pokušavati doći što prije do lopte i napadati. Moramo biti kompaktni - ovako je današnjeg suparnika najavio trener Bijelih Gonzalo Garcia.

Bijeli se uoči ove utakmice nalaze na drugoj poziciji prvenstvene tablice s osvojenih 13 bodova u sedam odigranih kola. U posljednjem susretu Bijeli su u srijedu s 4:1 pobijedili Koprivnicu u utakmici šesnaestine finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, a prethodno su u prvenstvu poraženi od Dinama na Poljudu rezultatom 2:0.

Lokomotiva dijeli treću poziciju prvenstvene tablice s Varaždinom te ima bod zaostatka za Hajdukom. Momčad koju vodi trener Nikica Jelavić u posljednjem je prvenstvenom susretu s 1:0 pobijedila Varaždin na Maksimiru.

Trener Garcia u ovoj utakmici sigurno ne može računati na ozlijeđene Bambu i Skelina.

Hajduk i Lokomotiva zadnji put su odmjerili snage sredinom travnja na Poljudu, a rezultat je tada bio 1:1.

