Tko je sve došao u splitski HNK na premijeru predstave 'Mrtva drama? Pogledajte fotogaleriju

Mrtvi kut tekst je Nikoline Rafaj nastao u uskoj suradnji s redateljem Draženom Krešićem. Priča prati troje mladih ljudi različitih socijalno – ekonomskih pozadina koji se otisnu u figurativni i doslovni »put u bolje sutra«. Protagonisti su duboko ukorijenjeni u arhetipovima suvremenog društva – »kvartovska« cura, nerdy gejmerica i ambiciozni mladi političar. Kroz njih, Rafaj snažno progovara o (ne)perspetkivnosti mladih ljudi danas i svim teškoćama s kojima se susreću pokušavajući pronaći svoje mjesto u kolektivu, istovremeno zgusnutošću narativa držeći gledatelja u konstantnoj napetosti.

Kroz tekst se ekstrahira ono individualno iz arhetipskog, protagonisti skidaju svoje maske i suočavaju se s onim što je ispod njih. Najvažnije, postavlja se pitanje postoji li uopće bolje sutra i, kada bi postojalo, bismo li bili spremni »zakoračiti« prema tom metafizičkom pojmu. Predstava I kroz suze I kroz smijeh progovara o usamnjenosti pojedinca u suvremenom društvu I traženju svog mjesta unutar kolektiva.

PlayDrama, ovim projektom nastavlja niz suradnji kojima promiče suvremeno hrvatsko dramsko pismo te izravno utječe na stvaranje domaćih dramskih tekstova.

