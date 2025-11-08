Tko je sve danas na poljudskim tribinama? Staro, mlado, cijele obitelji...

Hajduk danas s početkom od 17.45 sati igra protiv Osijeka na Poljudu utakmicu 13. kola SuperSport HNL.

- Nakon pet gostovanja vraćamo se doma. Vjerojatno nas čeka pun Poljud, moramo pokazati ambiciju za pobjedom, nadam se da ćemo se s tri boda odužiti navijačima za podršku. Očekujem opasan Osijek, to je sigurno. Imaju kvalitetnu momčad, stvaraju šanse, ali i promašuju. Zato su na dnu poretka. Ali, trebamo ih ozbiljno shvatiti ako želimo pobijediti - između ostalog je istaknuo trener Gonzalo Garcia u najavi današnjeg susreta.

Bijeli ovaj dvoboj dočekuju na prvom mjestu prvenstvene tablice s osvojenih 26 bodova, odnosno jedan više od drugoplasiranog Dinama. U posljednjem kolu Hajduk je odigrao bez pogodaka na gostovanju kod Slaven Belupa u Koprivnici.

Osijek trenutačno drži posljednju poziciju s osvojenih 10 bodova, jedan manje od pretposljednjeg Vukovara koji ima utakmicu više. Od prošlog kola Osječane je preuzeo novi trener Željko Sopić, a u prvoj utakmici pod njegovim vodstvom odigrali su 0:0 s Varaždinom na domaćem terenu.