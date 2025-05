Tko je sve boravio na luksuznoj super jahti pred obalama Splita? "Spektakularno otvorena sezona ljetnih događaja na jadranskoj obali"

U organizaciji Abrienne kreativne agencije, jučer je na impresivnoj superjahti Scorpios iz kolekcije Tramontana Yachts održan event „Exclusive Sunset Soirée“, koji je spektakularno otvorio sezonu ljetnih događaja na jadranskoj obali.

U savršenom spoju otmjenosti, dizajna i morske elegancije, ovaj jedinstveni događaj okupio je poznate uzvanike, dugogodišnje partnere i prijatelje, koji su uživali u vožnji po jadranskoj obali s impresivne 52 metarske superjahte. Ugođaj na valovima dodatno je upotpunila glazbena selekcija DJ-a Matthewa Beeja, stvarajući sofisticiranu atmosferu uz more i ritmove ljetne glazbe.

Od Méditerranée terase do otvorenog mora: Večer u pokretu

Druženje je započelo u restoranu Méditerranée hotela Ambasador uz osvježavajuće piće dobrodošlice, nakon čega su se gosti ukrcali na superjahtu Scorpios. Plovidba je krenula iz Splita pružajući gostima nezaboravan pogled na Dioklecijanov grad i čarobnu obalu, dok je profesionalna posada Tramontana Yachtsa osigurala savršen doživljaj plovidbe.

Sunčane naočale s dizajnerskim potpisom: MYKITA & RIMOWA

Generalni pokrovitelj događaja bila je Optoteka, premium optika koja je ovom prilikom predstavila Mykita, ekskluzivni brend sunčanih naočala, čiji su jedini distributeri u Hrvatskoj.

Uz standardnu ponudu naočala renomiranih proizvođača Bugatti, T Henri i J.F.Rey, zagrebačka optika Optoteka, najavila je na ovom događanju novu limitiranu kolekciju sunčanih naočala koja je spoj dizajna dva ekskluzivna njemačka brenda MYKITA i RIMOWA. Limitirana kolekcija bit će dostupna u Optoteci u Zagrebu od početka lipnja, a uz istu će se u prodajnom prostoru Optoteke naći i cjelokupna kolekcija, čak 700 modela brenda MYKITA.

“Po prvi put na hrvatsko tržište donosimo spoj dva istaknuta njemačka brenda, MYKITA i RIMOWA. Exclusive Sunset Soirée event bio je idealna prilika za najavu nove kolekcije sunčanih naočala koja će od početka lipnja biti dostupna u našem prodajnom prostoru u Zagrebu. Uz limitiranu kolekciju MYKITA/RIMOWA, u Optoteci ćete moći naći i cijelu kolekciju, čak 700 modela naočala MYKITA.” istaknula je Doris Artiček, vlasnica Optoteke.

Vichy, sinonim za dermatološku njegu i zaštitu od sunca, gostima je darovao proizvode iz svoje renomirane Capital Soleil linije, savršene za bezbrižno i sigurno ljeto pod suncem.

Hrvatska niche parfemska kuća Éveilleur predstavila je tri luksuzna parfema: I AM, NOT INNOCENT i DSCVR ME!, parfeme koji potiču osobni izražaj i ostavljaju upečatljiv trag.

Birkenstock, prepoznatljiv po udobnosti i ljetnom stilu, u njihovim modelima gosti su spontano zaplesali na sun decku jahte, pretvarajući Scorpios u vibrantnu plesnu pozornicu.

Za vrhunsku gastronomsku ponudu bio je zadužen tim chefova sa Scorpios superjahte s bogatom ponudom svježeg sushija, dok se večer nastavila uz osvježavajući ljetni koktel Paloma by Don Julio, posebno kreiran za ovu prigodu.

Detalji koji se pamte: Sadržaj goodie baga oduševio goste

Gosti su uz nezaboravno iskustvo ponijeli i vrijedne goodie bagove u znaku ljeta koji su sadržavali: Vichy torbu, ručnik za plažu, kozmetičku torbicu, te proizvode iz Vichy Capital Soleil linije za zaštitu od Sunca, također i ROX Beauty preparate, hrvatski niche parfem Éveilleur, kao i odabrane proizvode brenda Kallos.

Exclusive Sunset Soirée još je jednom potvrdio prepoznatljiv potpis agencije Abrienne, čiji događaji iznova oduševljavaju spojem estetske vizije, vrhunske produkcije i autentičnog doživljaja. Iz maštovitog koncepta do stvarnog trenutka, Abrienne nastavlja kreirati iskustva koja nadilaze očekivanja i ostaju u pamćenju.