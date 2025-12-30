Tko je spreman otvoriti srce, a tko i dalje bježi od emocija: „Mislim da se on boji žena!“

Romantična putovanja farmera i njihovih odabranica ulaze u novu fazu. More, plaža, vile s bazenom, večere i svijeće – sve što treba za savršen romantični trenutak je tu. No neki se i dalje drže na distanci!

Ankica se trudi razbiti ledeni zid i doznati što se krije iza Robertove šutnje, no on uporno bira vlastiti tempo - i vlastitu sobu. Stari strahovi, neizgovorene priče i iznenadne napetosti učinit će njihov dan sve samo ne opuštajućim.

„Nije mi se nikad dogodilo da muškarac kaže da će spavati u drugoj sobi, da neće sa mnom. Mislim da se on boji žena“, poručit će iziritirana Ankica.

S druge strane, Ksenija i Josip uživat će u zajedničkim trenucima, a zagrljaji, planovi i poljupci daju naslutiti da bi se tu mogla roditi jedna ozbiljna ljubavna priča. Može li išta poremetiti tu idilu?

Viki i Tomislav sve su prisniji, no iskreni razgovor otkrit će veliki kamen spoticanja između njih dvoje. Dejana i Miljanu čeka još jedan dan pun iznenađenja, a Dottie i Josip E. jedno će drugome priznati vide li se zajedno u budućnosti.

