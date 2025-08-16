Tko je samozatajna supruga Filipa Hrgovića?

Filip Hrgović u Rijadu je, nakon 10 rundi, pobijedio Engleza Davida Adeleyea. Tako je jednoglasnom odlukom sudaca došao do 19. pobjede u profesionalnoj karijeri. Obranio je WBO International pojas teške kategorije.

Početak ovog meča bio je dramatičan, Englez je otvorio snažnim lijevim direktom zbog kojeg je Hrgoviću pukla arkada i počeo je obilno krvariti, no unatoč tome hrvatski boksač je nakon toga preuzeo kontrolu i mirno priveo borbu kraju.

Samozatajna supruga najveća mu je podrška

Kao i svaku njegovu borbu, i ovu je s velikom napetošću pratila njegova supruga Marinela, koja mu je od početka karijere najveća podrška i motivacija.

Filip i Marinela prošle godine postali su roditelji djevojčice. Vijest o trudnoći dugo su čuvali od javnosti.

Njihova ljubavna priča traje od malih nogu. Par se vjenčao 2019. godine u župi Svih Svetih u Sesvetama, odakle i potječu.

Marinela je i sama sportašica, godinama se bavila odbojkom, a uz treninge je paralelno studirala na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu. Upravo zato dobro razumije sve što njezin suprug prolazi u karijeri. "Pogledajte je kako je lijepa, ona je anđeo", izjavio je Hrgović jednom prilikom nakon meča, prenosi Index.