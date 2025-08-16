NAJLUĐA RUNDA KARIJERE Hrgović uvjerljivo svladao Adeleyea u fantastičnom meču

Iako nije uspio doći do pobjede prekidom, Filip Hrgović odradio je jedan od najboljih i najuzbudljivjih mečeva svoje karijere te je čistom sudačkom odlukom nakon deset rundi svladao Davida Adeleyea.

Filip je dva puta u meču završio u problemima, posebno u ludoj osmoj rundi, gdje je on prvo poslao Britanca na pod, a onda preživio seriju teških udaraca, no pobjeda je statistički i bodovno bila više nego uvjerljiva.

Hrgović je od početka pokazao tko je bolji boksač

Bio je to meč u kojem je Hrgović od početka pokazao tehničku, ali i taktičku nadmoć. Adeleye je boksač poznat po snažnom lijevom krošeu i to je bio udarac koji je tražio. I pronašao ga je par puta, ali Filip itekako može primiti prave bombe.

Prva runda nije ponudila visok tempo borbe, ali Filip se bolje kretao i sigurno ju uzeo. U drugoj se nastavilo isto, no Adeleye je pred kraj pogodio svoj kroše kojim je Filipu otvorio posjekotinu na arkadi.

Uspjeli su ga zakrpati i nastavio je meč gdje je nastavio dominirati. Adeleye nije napravio ništa sve do posljednjih 15 sekundi, kad je pogodio svoj najjači udarac, točno u čelu, ali Hrgović je čvrsto ostao na nogama.

Od četvrte do sedme runde vidjeli smo isto. Hrgović je sjajno radio, pogađao velik broj udaraca i polako uništavao Adeleyea, koji nije imao apsolutno nikakve šanse nešto napraviti.

Osma runda - najluđa u Filipovoj karijeri

Nastavio se taj Filipov niz i u osmoj rundi, u kojoj je napokon Engleza poslao na pod. No, ustao se Adeleye nakon brojanja, a Filip je onda krenuo u napad. Prepoznao je to Adelelyea te bacio sve što ima u pokušaj nokauta.

I umalo je uspio, pogodio je Hrgovića, uzdrmao ga i natjerao da usporio, a onda je plasirao seriju nakon kojeg bi većina teškaša pala na pod. No, Hrgović je nekim čudom ostao na nogama pa čak i završio rundu jednom svojom serijom.

Sve je Filip impresionirao time što je preživio, a onda je u posljednje dvije runde ponovio ono što je radio od četvrte do sedme. Adeleye više nije imao ništa u sebi i šteta što ga Filip nije završio.

No, pobjeda je na kraju čista. 98-91 i dva puta 99-90, znači Adeleye je kod jednog suca uzeo dvije runde, vjerojatno drugu i treću, dok je kod jednog uzeo samo jednu, javlja Gol.hr.