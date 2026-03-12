Tko je prvi, njegovi novci: Poticaji za električna vozila nestali za šest minuta, podijeljeno više od tri milijuna eura

U šest minuta planulo je tri milijuna i 200.000 eura. Tko prvi, njegov poticaj i vožnja na struju.

"Cjelokupan iznos je 21,2 milijuna eura. Nakon što smo obradili sve podatke iz prvog kruga, ostao je višak novca koje smo odlučili podijeliti da možemo što više automobila financirati", rekao je Aleksandar Halavanja iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Zainteresirani za subvenciju čekali su u niskom startu, piše Dnevnik.

"Sustav se otvorio u utorak u devet ujutro. Tada možete ući u aplikaciju, priložiti dokumente koji pišu u natječaju i kliknete podnesi - onda sustav registrira broj koliko je novca prijavljeno i u jednom trenutku ga gasi, kad znamo koliko je zapravo iskorišteno", dodao je Halavanja.

Natječaj bi u Gospodarskoj komori trebalo podijeliti u nekoliko segmenata. "To znači da se vozila nižeg rangovnog razreda više sufinanciraju, a višeg manje, to je jedan od načina", rekao je Hrvoje Paver.

Osim sufinanciranja, treba razmišljati i o drugim mjerama elektrifikacije automobila.

"Da se kao i u zemljama u okruženju, recimo, omogući odbitak PDV-a u stopostotnom iznosu. To bi puno značajnije pridonijelo većoj prodaji električnih vozila na hrvatskom tržištu", nadodao je Paver.

Iako država obilno nagrađuje one koji se odluče kupiti električni automobil, u cijelom automobilskom fondu na hrvatskim prometnicama vozi tek 12.605 takvih automobila.

Obrtnici pozdravljaju subvencije. Predlažu još izdašnije iznose.

"Obrtnici su jedini u društvu koji odgovaraju svojom imovinom, znači to vozilo je njima osnovno sredstvo za rad, nije još jedno vozilo u njihovom voznom parku. To je obično jedino vozilo s kojim oni rade i trebali bi imati prioritet prema ostalim subjektima", smatra Antun Trojnar iz Hrvatske obrtničke komore.

Na kraju godine - 20 milijuna eura na stolu za građane. Valja prste već sada trenirati.

"100 posto bih se na to odlučio, bez obzira na cijenu, samo da mi Plenković povisi penziju bar 80 posto. Onda bi bilo dovoljno", rekao je Damir.

"Mislim da bi sa subvencijama to trebalo biti puno pristupačnije ljudima jer je auto postao nužda, nije više luksuz. Trebalo bi biti naglaska i na fizičke osobe", poručila je Jelena.

Ukupno će na domaće ceste doći nešto više od 2000 električnih automobila.