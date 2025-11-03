TKO JE PREKRŠIO PRAVILA? Oglasio se sudac broj 1 u regiji o skandalu UFC-a s Delijom: 'Njegova kvaliteta i srce borca nisu sporni'

Kontroverze oko poraza Ante Delije na UFC Fight Night 263 ne jenjavaju. Borba je prekinuta pod sumnjivim okolnostima zbog uboda u oko, a zatim je, mimo očekivanja, ponovno nastavljena. I dok brojni fanovi tvrde da je Delija oštećen, stručno mišljenje jednog od najuglednijih MMA sudaca u regiji dodatno je potaknulo potvrdilo njihove statove.

Aleksandar Zorić, šef sudačke komisije Hrvatske MMA Unije i dugogodišnji sudac s međunarodnim iskustvom, smatra da je došlo do ozbiljnog propusta koji je kompromitirao regularnost meča.

'Meč je, ajmo reći, zaustavljen. Nisam vidio da je sudac dao jasan znak da je kraj borbe, ali je ušao među borce i zaustavio akciju. Ključna stvar je da borce nije poslao u neutralne kuteve, nego je pustio "cutmane", doktore i ostale u kavez, što bi jasno značilo da je kraj meča'', objašnjava Zorić.

''Replay'' smio biti pregledan tek nakon kraja borbe

Zorić ističe da je trenutak kada je sudac odlučio pogledati snimku bio ključni dokaz proceduralne pogreške.

''Replay se, po pravilima, može pregledavati isključivo kada je označen kraj meča, i tek tada se donosi odluka o pobjedniku. Takvu smo situaciju imali na FNC priredbi u Puli, u meču Pejić protiv Vase. Ako su sigurni da je bio "eye poke", jedini ishod je mogao i morao biti ''No Contest'', kaže.

Prema njegovim riječima, nastavak borbe bio je izravno kršenje unificiranih MMA pravila, piše Gol.hr.

'To što su nastavili meč je mimo pravila i jednostavno nije moglo biti opcija. Pretpostavljam da je od cijele situacije nastao cirkus zbog meča Aspinall – Gane, pa su bili 'usrani' i htjeli pokazati da mogu riješiti problem eye pokea. To je, naravno, samo moje osobno mišljenje'', dodaje.

Nevada komisija pod povećalom

Posebno ga je iznenadilo što se ovakav propust dogodio upravo pod okriljem Atletske komisije Nevade, koja slovi za najstrožu i najiskusniju u svijetu borilačkih sportova.

''Čudno mi je sve to jer je tamo bila najjača sudačka postava i najbolja komisija na svijetu. Na kraju, Deliji poraz više-manje ne umanjuje ništa – njegova kvaliteta i srce borca nisu sporni – ali nokaut mu je nanio štetu koju više nitko ne može vratiti'', rekao je Zorić.

Zorić naglašava da su greške sastavni dio sudačkog posla, ali da ovdje nije riječ o ljudskoj, nego proceduralnoj pogrešci koja se mogla izbjeći, piše Gol.hr.

''Žao mi je kad se dogodi sudačka pogreška, to je neminovno, ali kad se napravi ovakva šteta borcu, a imalo se vremena za konzultacije i donošenje pravilne odluke, to ne mogu tolerirati. Jednostavno – nema opravdanja'', poručio je.