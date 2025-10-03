Tko je hrabri policajac koji je na sve načine pokušavao spasiti unesrećene?

Policajac Jasmin Mujaković iz Policijske postaje Senj bio je među prvima na mjestu strašne nesreće u mjestu Bunici pokraj Senja, gdje je automobil s četvero putnika sletio u provaliju duboku 70 metara i završio u moru, prenosi 24sata.

Prema svjedocima, Mujaković nije oklijevao. Kada je ugledao vozilo potopljeno u moru, kroz gustu šikaru spustio se do obale, skinuo uniformu i bacio se u hladnu vodu. Zaronio je na dubinu od 16 metara i pokušavao otvoriti vrata automobila oštećenog od siline udara. Više je puta izranjao po zrak pa ponovno nestajao pod površinom pokušavajući pronaći način da dopre do unesrećenih.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Skočio je s velike visine u more i ronio više puta"

"Pokušavao je sve što je mogao. Skakao je, ronio, pokušavao otvoriti vrata, ali zbog velikih oštećenja i jakog pritiska vode to jednostavno nije bilo moguće. Dao je sve od sebe", kazao je Adrian Karamba iz vučne službe, koji nije skrivao riječi hvale za policajca, njegove kolege i ronioce, donosi 24sata.

U akciju su se ubrzo uključili i pripadnici pomorske policije te HGSS-a. Dok su organizirali izvlačenje vozila, stravičan prizor potvrdio je razmjere tragedije – tijelo jedne žene isplivalo je na površinu, stotinama metara dalje od automobila.

Sličnu priču opisao je i čitatelj 24sata, svjedočeći hrabrosti mladog policajca:

– Skočio je s velike visine u more i ronio više puta, unatoč hladnoći, jakim morskim strujama i opasnosti za vlastiti život. Nije odustajao. Takav čin zaslužuje svaku pohvalu.

Nalazila su se četiri putnika

Iz PU ličko-senjske kratko su potvrdili postupak svoga djelatnika, no Mujaković o događaju nije želio govoriti.

Nesreća se dogodila u srijedu oko 16.20 na dionici državne ceste DC8 kroz naselje Bunica. U vozilu, koje je imalo zagrebačke registracijske pločice, nalazila su se četiri putnika, dva muškarca i dvije žene, a svi su smrtno stradali. Automobil je, kako je poslije utvrđeno, bio unajmljen u rent-a-caru na zagrebačkom aerodromu "Dr. Franjo Tuđman".