Tko je hrabri policajac koji je na sve načine pokušavao spasiti unesrećene?

Policajac Jasmin Mujaković iz Policijske postaje Senj bio je među prvima na mjestu strašne nesreće u mjestu Bunici pokraj Senja, gdje je automobil s četvero putnika sletio u provaliju duboku 70 metara i završio u moru, prenosi 24sata.
Prema svjedocima, Mujaković nije oklijevao. Kada je ugledao vozilo potopljeno u moru, kroz gustu šikaru spustio se do obale, skinuo uniformu i bacio se u hladnu vodu. Zaronio je na dubinu od 16 metara i pokušavao otvoriti vrata automobila oštećenog od siline udara. Više je puta izranjao po zrak pa ponovno nestajao pod površinom pokušavajući pronaći način da dopre do unesrećenih.
"Skočio je s velike visine u more i ronio više puta"
"Pokušavao je sve što je mogao. Skakao je, ronio, pokušavao otvoriti vrata, ali zbog velikih oštećenja i jakog pritiska vode to jednostavno nije bilo moguće. Dao je sve od sebe", kazao je Adrian Karamba iz vučne službe, koji nije skrivao riječi hvale za policajca, njegove kolege i ronioce, donosi 24sata.
U akciju su se ubrzo uključili i pripadnici pomorske policije te HGSS-a. Dok su organizirali izvlačenje vozila, stravičan prizor potvrdio je razmjere tragedije – tijelo jedne žene isplivalo je na površinu, stotinama metara dalje od automobila.
Sličnu priču opisao je i čitatelj 24sata, svjedočeći hrabrosti mladog policajca:
– Skočio je s velike visine u more i ronio više puta, unatoč hladnoći, jakim morskim strujama i opasnosti za vlastiti život. Nije odustajao. Takav čin zaslužuje svaku pohvalu.
Nalazila su se četiri putnika
Iz PU ličko-senjske kratko su potvrdili postupak svoga djelatnika, no Mujaković o događaju nije želio govoriti.
Nesreća se dogodila u srijedu oko 16.20 na dionici državne ceste DC8 kroz naselje Bunica. U vozilu, koje je imalo zagrebačke registracijske pločice, nalazila su se četiri putnika, dva muškarca i dvije žene, a svi su smrtno stradali. Automobil je, kako je poslije utvrđeno, bio unajmljen u rent-a-caru na zagrebačkom aerodromu "Dr. Franjo Tuđman".