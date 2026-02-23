Tko je bio ubijeni zloglasni vođa kartela?

Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes bio je ozloglašeni meksički narkobos i vođa nemilosrdnog kartela optuženog za planiranje napora za ubacivanje fentanila u Sjedinjene Države.

Nekada policajac, Oseguera je postao jedan od najtraženijih bjegunaca na svijetu, a samo Sjedinjene Države ponudile su nagradu od 15 milijuna dolara za informacije koje bi dovele do njegovog uhićenja, piše CNN.

Oseguera, koji je osnovao i vodio Jalisco New Generation Cartel (CJNG), bio je neuhvatljiva figura koja se smatrala najmoćnijim meksičkim šefom kartela otkako je prošlog desetljeća uhićen šef kartela Sinaloa Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Rođen u srpnju 1966. u zapadnoj saveznoj državi Michoacán, Oseguera se kasnije preselio u SAD i bio je duboko upleten u trgovinu drogom od 1990-ih, prema američkoj Upravi za suzbijanje droga (DEA). Godine 1994. osuđen je u Kaliforniji za zavjeru za distribuciju heroina i odslužio je tri godine u američkom zatvoru.

Nakon povratka u Meksiko, radio je kao policajac u zapadnoj saveznoj državi Jalisco, ali je ubrzo nastavio s kriminalnim aktivnostima, gradeći svoj utjecaj u mračnom svijetu narkotika i uzdižući se do položaja čelnika jednog od najmoćnijih i najnemilosrdnijih kriminalnih carstava u zemlji.

Tražen od strane vlasti u Meksiku i SAD-u, Oseguera ili "El Mencho" držao se po strani - toliko da postoji samo nekoliko njegovih fotografija.

Njegova smrt u nedjelju u meksičkoj vojnoj operaciji u Tapalpi, u zapadnoj obalnoj državi Jalisco, izazvala je raširene nemire u dijelovima zemlje.

Na listi najtraženijih

Oseguera je imao dugu karijeru u brutalnosti prije nego što je osnovao CJNG. Neko vrijeme služio je kao šef plaćenih ubojica ili ključni izvršitelj za kartel Milenio, prije nego što je nadgledao sigurnost i operativno nasilje za poznati kartel Sinaloa, čiji bivši vođa Guzmán služi doživotnu kaznu u američkom zatvoru.

Prema DEA-i, CJNG je nastao 2010-ih iz ostataka kartela Milenio, koji se raspao usred vakuuma moći nakon što je njegov vođa Óscar Nava Valencia uhvaćen 2009. godine.

Oseguera je grupu osnovao s Abigael González Valenciom, vođom Los Cuinisa - obiteljskog kartela koji djeluje u Michoacánu, a koji je služio kao financijska i logistička ruka CJNG-a i nadgledao njegovu "raznoliku mrežu operacija pranja novca", prema DEA-i.

Ali tek je brakom s Abigaelinom sestrom, Rosalindom González Valencia, Oseguera stekao pravi utjecaj u novom entitetu.

„U stvarnosti, El Mencho je došao do vodstva kartela strategijom diplomacije putem braka“, rekao je za CNN na španjolskom analitičar javne sigurnosti David Saucedo. „On je doista bio glavni plaćeni ubojica za 'Nacha' Coronela (vođu kartela Sinaloa), ali mu je nedostajalo podrijetlo koje je posjedovala Rosalinda, njegova supruga“, dodao je Saucedo.