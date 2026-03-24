Tko će spasiti ovog mačka? Skriva se u garaži u Splitu, pun je straha

U garaži stambene zgrade na Vrboranu već desetak dana boravi napušteni mačak za kojeg se pretpostavlja da je nekada bio kućni ljubimac. Kako navode članovi Facebook grupe SOS azil Duilovo, životinja se skriva na trećoj etaži garaže, vidno je uplašena i ne želi izaći van.

Stanari su u više navrata pokušali pridobiti njegovo povjerenje, no bez uspjeha. Mačak zasad prihvaća hranu i ležaj koji su mu osigurali, ali i dalje izbjegava kontakt i ne dopušta maženje.

Unatoč strahu, pokazuje znakove privrženosti prema osobi koja ga redovito obilazi, što dodatno upućuje na to da je riječ o napuštenom kućnom ljubimcu. Stanari sumnjaju da je ostavljen u garaži u nadi da će ga netko od njih udomiti.

Međutim, do sada nitko nije preuzeo brigu o njemu, a osoba koja ga trenutno hrani navodi da ga, zbog vlastitih okolnosti, ne može zadržati.

Iz grupe apeliraju na građane da pomognu u zbrinjavanju mačka, bilo udomljenjem ili savjetom kako mu osigurati sigurniji smještaj.