Tko će se isprsiti? Ovo su božićnice u državnim i privatnim firmama

Net.hr u utorak je prvi objavio koliko će iznositi božićnice u državnim firmama.

Tako su se najviše isprsili Pliva i HEP s po 497,71 eura, odnosno 450 eura te JANAF i FINA koje će svoje radnike nagraditi s po 350 eura.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Što je s privatnim firmama?

A kakvo je stanje u velikim privatnim tvrtkama i trgovačkim lancima? Do zaključenja ovog teksta dobili smo tek nekoliko odgovora koje objavljujemo.

Već tradicionalno, radnici i radnice dm-a mogu biti najzadovoljniji.

"Kao i svake godine dm će povodom nadolazećih blagdana nagraditi djelatnike za njihov trud i doprinos uspješnom poslovanju dm-a stimulacijom u razini mjesečne bruto plaće svakog pojedinog djelatnika. dm uvijek nastoji pružati potporu djelatnicima i u obiteljskom životu stoga pripremamo i za djecu djelatnika do 15 godina dar u iznosu od 140 eura", kaže Ana Fostač-Krilčić za Danas.hr., prokuristica i voditeljica resora Ljudskih resursa te prodajne regije.

Podravka i Belupo prošle su godine isplatili 199,08 eura, ali trenutačno još nisu donijeli službenu odluku koliko će to biti ove godine.

Na upit su odgovorili i iz Konzuma. Ne otkrivaju koja je točno cifra jedne božićnice, ali kažu da će isplatiti božićnicu za više od 10.000 zaposlenika. To nije sve:

"Dat ćemo i dar za dijete i prigodan poklon zaposlenicima čija djeca su zdravstveno osigurana preko roditelja zaposlenog u kompaniji i mlađa od 15 godina. Na ovaj način, kroz isplatu božićnice i dara za dijete, Konzum ulaže više od 2,6 milijuna eura u svoje zaposlenike."

INA daje isto kao i lani

INA nije većinski u državnom vlasništvu, a najveći pojedinačni dioničar joj je MOL pa smo ju zato stavili pod privatne firme. Svojim će radnicima isplatiti 331,81 eura božićnice te 132,72 eura po djetetu.

"Isplatom će biti obuhvaćeni svi radnici INA Grupe u Hrvatskoj, odnosno njih više od 8100", poručili su za net.hr.

Do Božića je ostalo još nešto više od dva mjeseca, a mi ćemo i dalje pratiti koliko će zaposlenici biti nagrađeni, kako u državnim tako i u velikim poznatim privatnim tvrtkama i trgovačkim lancima.