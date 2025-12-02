Tko će ‘graditi’ novi putnički brod Jadrolinije? Košta 12 milijuna eura, a nije kao drugi

Nakon što je Jadrolinija u remont uputila više od pedeset svojih brodova, odlučila je pokrenuti i jednu od najvažnijih investicija posljednjih godina – gradnju novog putničkog broda vrijednog čak 12 milijuna eura. Trenutačno se traži ‘izvođač radova’, a planirani brod bit će putnički brod na dizel-električni pogon, s mogućnošću naknadne ugradnje baterijskog sustava (battery-ready), koji će u budućnosti omogućiti osnovni pogon na električnu energiju pohranjenu u baterijama. Po završetku gradnje, novi brod bit će isporučen u luci Rijeka.

Plovidba će se odvijati u morskom području C, prema nacionalnim pravilima za putničke brodove. Osim za opću namjenu, brod mora biti projektiran i optimiziran za potrebe državne brodske linije 807 Suđurađ – Dubrovnik, uz uvažavanje zadanog plovidbenog reda, piše Bauštela.

Glavne dimenzije i kapacitet

Brod mora imati maksimalnu duljinu od 50 metara, širinu od 9,9 metara te gaz između 2,4 i 2,8 metara. Namijenjen je prijevozu putnika i tereta, a minimalni kapacitet iznosi 330 putnika, od čega najmanje 150 mora biti smješteno u zatvorenim putničkim prostorima.

Predviđen je i zaštićeni prostor za teret površine najmanje 15 četvornih metara. Brodom će upravljati posada od osam članova. Uz zahtjev za sudjelovanje potrebno je priložiti opći plan broda s jasno označenim dimenzijama.

Brzina, upravljivost i doplov

Na pokusnoj plovidbi brod mora postići najmanje 12,6 čvorova pri maksimalnom gazu, uz 80 posto nominalne snage propulzora, 85 posto maksimalne trajne snage brodskih generatora te uz uključene sve sustave potrebne za plovidbu s putnicima. U redovnoj službi brzina ne smije biti manja od 12 čvorova, uključujući 15 posto dodatka za uvjete službe.

Manevarska sposobnost mora omogućiti stabilno držanje položaja pri bočnom vjetru brzine 16 metara u sekundi, što se dokazuje crabbing analizom. Doplov broda mora iznositi najmanje 1.000 nautičkih milja pri brzini od 12 čvorova na mirnom moru.

Pogon i zahtjevi battery-ready sustava

Osnovni pogon čine dizel-generatori koji moraju zadovoljiti IMO Tier II standard emisija. Projekt mora predvidjeti sve uvjete za naknadnu ugradnju baterijskog sustava, uključujući prostorne, težinske, sigurnosne, rashladne, ventilacijske i energetske zahtjeve. Brod se mora isporučiti potpuno pripremljen za naknadnu ugradnju baterija, dok se sama ugradnja i dodatna oprema ne uračunavaju u cijenu ponude.

Nakon ugradnje baterija, one moraju omogućiti doplov od najmanje 50 nautičkih milja pri službenoj brzini. Dizelski pogon, nakon ugradnje baterija, mora omogućiti doplov od najmanje 400 nautičkih milja. Baterije moraju biti certificirane brodske izvedbe, s ugrađenim sustavima nadzora i zaštite, te garantiranim vijekom trajanja od najmanje osam godina.

Porivni sustav i tehnička oprema

Brod mora imati dva krmena azimutna propulzora i jedan pramčani bočni propulzor minimalne snage 120 kilovata. Sve propulzore pogone elektromotori projektirani za 24-satni rad, uz godišnji prosjek rada veći od 4.000 sati. Baterijski setovi puniti će se putem brodskih punjača koji moraju biti u skladu sa standardom IEC/IEEE 80005-3.

Putnički prostori uključuju salon sa sjedalima i stolovima, prostor za automate te policu za prtljagu zapremnine najmanje tri kubična metra. Otvorena paluba mora biti natkrivena i opremljena sjedalima, postoljima za šest bicikala te trima kavezima za pse. Predviđeni su javni toaleti, uključujući posebno prilagođen toalet za osobe s poteškoćama u kretanju. Za posadu brod mora sadržavati salon s čajnom kuhinjom, dvije jednokrevetne i četiri dvokrevetne kabine, svaka s vlastitim sanitarnim čvorom.

Ukrcaj, pristupačnost i uređenje interijera

Brod mora omogućiti jednostavan i brz ukrcaj tereta i putnika te siguran pristup osobama s poteškoćama u kretanju svim predviđenim prostorima, osim sanitarnih prostorija koje nisu prilagođene, uz iznimku posebno namijenjenog toaleta za osobe s invaliditetom. Unutarnje uređenje izrađuje se prema standardu naručitelja, uz ogledne brodove Kornati i Brač.

Brod mora biti opremljen dizalicom minimalne nosivosti 1.500 kilograma, sustavom grijanja i hlađenja koji održava temperaturu između 19 i 28 stupnjeva Celzijusa, te odgovarajućim ventilacijskim i rashladnim sustavima. Konstrukcija trupa mora biti izrađena od brodograđevnog čelika ili aluminija, a sva oprema i materijali moraju biti certificirani u skladu s propisima Hrvatskog registra brodova i Pravilnikom o pomorskoj opremi. Brod mora biti projektiran tako da omogući ukrcaj i iskrcaj putnika i tereta na pristaništima visine od 80 do 200 centimetara iznad razine mora, s obje strane broda.