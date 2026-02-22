Tko će biti zamjenik Željka Sopića? Spominje se jedno ime

Status Željka Sopića na klupi Osijeka postao je vrlo nesiguran nakon niza loših rezultata. Subotnji poraz od Lokomotive 3:1 bio je treći u posljednje četiri utakmice ove polusezone. Već je poznato i ime mogućeg nasljednika ako Sopić dobije otkaz. Riječ je o mađarskom treneru Jozsefu Bozsiku (38), piše Index.

Tko je mogući Sopićev nasljednik?

Jozsef Bozsik trenutno vodi slovenskog drugoligaša Naftu iz Lendave, čiju je klupu preuzeo u srpnju 2023. godine. U 89 utakmica s tim klubom uspio je izboriti ulazak u prvu ligu, potom iz nje ispasti, a sada se ponovno bori za povratak u elitni rang slovenskog nogometa.

Osim glavne trenerske pozicije, vodi i klupsku akademiju. Prije Nafte bio je pomoćni trener u mađarskom prvoligašu ZTE Zalaegerszegu te je vodio drugu momčad, a kao glavni trener radio je i u Nyiregyhazi te Oberloisdorfu.

Kao igrač nastupao je isključivo za mađarske klubove: Zalaegerszeg, SZTK, Pecsi, Sarisapi i Tatabanyu. Igrao je na poziciji centralnog veznog, a karijeru je završio 2014. godine i posvetio se trenerskom poslu. Potječe iz poznate nogometne obitelji - sin je bivšeg mađarskog izbornika Petera te unuk legendarnog Jozsefa Bozsika, člana slavne mađarske reprezentacije koja je 1954. igrala u finalu Svjetskog prvenstva.

Odluka u rukama nove uprave

Prošlog tjedna došlo je i do smjene u upravi Osijeka. Ferenc Sakalj više nije predsjednik, a Vladimir Čohar direktor kluba. Na čelo prvoligaša s Pampasa stigla je Mađarica Alexandra Vegh, dok je za novu direktoricu imenovana Valentina Koprivnjak.

Upravo će nova predsjednica Vegh imati glavnu riječ pri odluci o mogućoj smjeni trenera, a vrijedi napomenuti da je Bozsik godinama skupljao iskustvo kao trener mlađih kategorija i pomoćni trener u ZTE-u, klubu u kojem je Vegh bila potpredsjednica od 2020. do 2022. godine. U to vrijeme njen je otac Gabor Vegh bio predsjednik istog tog kluba.