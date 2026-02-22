Close Menu

Tko će biti zamjenik Željka Sopića? Spominje se jedno ime

Osijek je zadnji

Status Željka Sopića na klupi Osijeka postao je vrlo nesiguran nakon niza loših rezultata. Subotnji poraz od Lokomotive 3:1 bio je treći u posljednje četiri utakmice ove polusezone. Već je poznato i ime mogućeg nasljednika ako Sopić dobije otkaz. Riječ je o mađarskom treneru Jozsefu Bozsiku (38), piše Index.

Tko je mogući Sopićev nasljednik?

Jozsef Bozsik trenutno vodi slovenskog drugoligaša Naftu iz Lendave, čiju je klupu preuzeo u srpnju 2023. godine. U 89 utakmica s tim klubom uspio je izboriti ulazak u prvu ligu, potom iz nje ispasti, a sada se ponovno bori za povratak u elitni rang slovenskog nogometa.

Osim glavne trenerske pozicije, vodi i klupsku akademiju. Prije Nafte bio je pomoćni trener u mađarskom prvoligašu ZTE Zalaegerszegu te je vodio drugu momčad, a kao glavni trener radio je i u Nyiregyhazi te Oberloisdorfu.

Kao igrač nastupao je isključivo za mađarske klubove: Zalaegerszeg, SZTK, Pecsi, Sarisapi i Tatabanyu. Igrao je na poziciji centralnog veznog, a karijeru je završio 2014. godine i posvetio se trenerskom poslu. Potječe iz poznate nogometne obitelji - sin je bivšeg mađarskog izbornika Petera te unuk legendarnog Jozsefa Bozsika, člana slavne mađarske reprezentacije koja je 1954. igrala u finalu Svjetskog prvenstva.

Odluka u rukama nove uprave

Prošlog tjedna došlo je i do smjene u upravi Osijeka. Ferenc Sakalj više nije predsjednik, a Vladimir Čohar direktor kluba. Na čelo prvoligaša s Pampasa stigla je Mađarica Alexandra Vegh, dok je za novu direktoricu imenovana Valentina Koprivnjak.

Upravo će nova predsjednica Vegh imati glavnu riječ pri odluci o mogućoj smjeni trenera, a vrijedi napomenuti da je Bozsik godinama skupljao iskustvo kao trener mlađih kategorija i pomoćni trener u ZTE-u, klubu u kojem je Vegh bila potpredsjednica od 2020. do 2022. godine. U to vrijeme njen je otac Gabor Vegh bio predsjednik istog tog kluba.

Tablice omogućuje Sofascore
Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0