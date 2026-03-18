Tko bi rekao da se ovo dogodilo u Splitu?! Scena kao iz filma, u glavnoj ulozi dama (49) i policajci

Na kolniku Mostarske ulice u Splitu u ponedjeljak, 16. ožujka 2026. godine u 17.13 sati policijski službenici Postaje prometne policije su zaustavili osobno vozilo kojim je upravljala 49-godišnjakinju.

Utvrdili su da upravlja vozilom iako joj je vozačka dozvola oduzeta do obavljanja izvanrednog zdravstvenog pregleda, kojega do sada nije obavila.

Također, vozačica je odbila zahtjev policijskog službenika da obavi testiranje radi utvrđivanja prisutnosti droge i lijekova u organizmu, a tijekom policijske kontrole od nje je oduzeta teleskopska palica za koju okolnosti i način nošenja ukazuju da je pogodna za napad ili nanošenje ozljeda.

Nije imala osobnu iskaznicu

Kako kod sebe prilikom provjere identiteta nije imala osobnu iskaznicu, policijskim službenicima se bezuspješno pokušala predstaviti kao druga osoba, navodeći lažne osobne podatke. Radi se o ženi koja je do sada dva puta pravomoćno kažnjena zbog posjedovanja droge. S obzirom na to da je kod nje prilikom kontrole utvrđeno čak 5 počinjenih prekršaja, uhićena je i idućeg dana predana nadležnom sudu. Sudu je predloženo da joj se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana i novčana kazna.

Sud je istu pustio na slobodu, a odluka o odgovornosti bit će naknadno donesena.