Tko bi mogao ispasti kod Dalića?

Za dvostruki, vrlo zahtjevan reprezentativni program u ožujku u SAD-u, izbornik Zlatko Dalić odredio je 26 putnika. Uz tri vratara to je osam braniča, devet veznih igrača i šest napadača. Po logici stvari to su i prvi kandidati za drugo ovogodišnje putovanje u SAD, u lipnju, na za Hrvatsku sedmo svjetsko prvenstvo. Njima treba pridodati dva sigurna Dalićeva izbora, i to Joška Gvardiola za obranu te Matea Kovačića za vezni red, pišu SN.

Kovačić će već u subotu biti kandidat za utakmicu Manchester Cityja u Londonu, protiv West Hama. Guardiolin veznjak je u punom treningu i vijećalo se hoće li putovati već u Madrid, gdje u srijedu Real dočekuje MC. Prevladalo je uvjerenje da je za Kovačića bolje da još ovaj tjedan odrađuje treninge u kampu na Etihadu te jača svoju kondicijsku spremnost, umjesto da sjedi na klupi na bivšem mu domaćem stadionu. Što se tiče Gvardiola, nema, osim protokolarnih, dvojbi da će u lipnju biti zdravstveno fit. U kojem će fizičkom stanju biti, ovisi hoće li uhvatiti koju utakmicu finiša sezone u svibnju. Englesko prvenstvo zaključuje se 24. svibnja. Kako god, Dalić će sigurno voditi Gvardiola na Mundijal, jer će do 17. lipnja i prve utakmice s Englezima, ako sve bude u redu s oporavkom naravno, imati najmanje mjesec dana treninga. Ukoliko bude potrebe da preskoči tu utakmicu, za drugu, 23. lipnja, s Panamom, logično je očekivati njegovu spremnost...

S navedenim igračima MC-a, Dalićev popis ima deset veznih igrača, a onaj u obrani devet. Netko će tu sigurno otpasti za Mundijal, a prvi kandidati prema ovom sazivu Vatrenih jesu Domagoj Bradarić za obrambenu liniju te Toma Bašić za vezni red. Bradarić je lijevi bočni, i zanimljivo je da u glavnom popisu za SAD izbornik nema niti jednu klasičnu „trojku“. Bašić je pak skrenuo pažnju na sebe velikim comebackom u Laziju, ali trenutačno plaća ceh ozljedom – pauzom, kao posljedicom intenzivnijeg ovosezonskog ritma u odnosu na margine prošlih sezona. Bašić je kao vezni drugačijeg profila u odnosu na veći broj igrača te linije, visok je 190 centimetara, ima dobru tehniku i ljevak je, a iako nije brzanac, ima dugi korak i brzo osvaja teren...

Mateo Kovačić uskoro je opet na travnjaku

Dvojbe u napadu

Ono što ovaj popis zapravo otkriva, uz kronični manjak lijevih bekova-bokova, ali i nedefiniranost izbora desnog (Smolčićev poziv je, temeljem njegove igre u Comu, dobrodošao), jest Dalićeva dvojba oko napadačkog arsenala. Između ostalog, to se prepoznaje u izboru čak četiri devetke za mini turneju u ožujku, od kojih su tri praktično istog potencijala. Budimir, Matanović i Musa vrlo su slični, dok je Kramarić polivalentniji jer može igrati kao druga špica, ofenzivni vezni ili devetka. No još je znakovitije da su na pretpozivu još četiri napadača po sličnoj formuli. Petković, Kovačević i Beljo su čiste devetke, dok je Ivanović i devetka, ali može igrati i kao druga špica ili bočni napadač.

Zanimljivo je i to da je Dalić u Kataru imao dvije snažne devetke (Petković, Budimir) te dva laganija centarfora (Kramarić, Livaja). Ubrzo je na finalu Lige nacija imao tri snažna centarfora (Petković, Musa, Beljo), ali je starter bio Kramarić, uz dvije polušpice Ivanušeca i Marija Pašalića, dok su stamene devetke sjedile na klupi. Naposljetku, na EURO-u 2024. izbornik je imao dvije „teže“ devetke (Budimir, Petković) i dobile su šansu uz Kramarića (Budimir sa Španjolskom, Petković s Albanijom), dok je u trećoj utakmici s Italijom Kramarić bio devetka, iza kojih su bili Mario Pašalić i Luka Sučić.

Otpadaju Musa ili Matanović?

Zato je ovaj izbor pun devetki na oba popisa pokazatelj da Zlatko Dalić ili nešto mijenja u načinu igre (manje vjerojatno) ili će dati priliku Musi i Matanoviću da protiv Kolumbije i Brazila pokažu mogu li biti uz bok Budimiru i Kramariću za Mundijal. Objektivno je da tri snažne devetke nisu potrebne te da će jedan između Muse i Matanovića otpasti. To će onda minimalno osnažiti dionice onih s pretpoziva, kao Petković, Beljo i Kovačević, da se nametnu do pripremnog perioda (uz provjere s Belgijom i Slovenijom)...

Sukladno naznakama ovog važnog popisa u kontekstu puta do Mundijala, moglo bi se kazati da će Hrvatska ostati na sličnim taktičkim notama kao do sada. Što znači jedna devetka, uz tri „polušpice“, u temeljnoj postavci 4-2-3-1, odnosno 4-3-3. Kako sugeriraju Dalićevi izbori u prethodnim turnirima, izbor devetke ovisit će i o suparniku. Tako postoji opcija da se igra s jakom devetkom (recimo Budimir), iza koje bi bila tri ofenzivna igrača (primjerice Kramarić, Perišić i jedan veznjak tipa Petar Sučić, Baturina, Mario Pašalić...), ili s lakšom špicom (Kramarić) uz pojačani srednji red (uz Kovačića i Modrića još dva pokretljiva veznjaka za ofenzivno priključenje). S obzirom na izbore igrača i općenito taktičke postavke Dalićeve ere, teško je očekivati da bi se pribjeglo značajnijoj promjeni, kao što je sustav s tri braniča ili klasični 4-4-2...

Forte Hrvatske i dalje je vezni red, odnosno sposobnost momčadi da nametne posjed i kombinatoriku. Vidljivo je da u reprezentaciji nema novih značajnijih momenata koji bi podigli brzinske potencijale, pa se uvjerljivo nameće dojam kako će Vatreni i na ovom Mundijalu nastojati kroz dužu gradnju igre stvarati napadačke akcije. To znači i da će Hrvatska nastojati, koliko bude u njezinoj moći, spuštati intenzitet igre na razine koje odgovaraju njezinim ritmovima. Dalićev kadar ipak teško može ubrzati igru pa se trkački nadmetati s fizički jačim selekcijama. Njezin temelj bit će tehnička igra i po tome neće biti promjena.

Oršić, Beljo, Stojković..., na čekanju?

Baš zato što nedostaje brzine, bez obzira na Oršićevu dob (33) i pretrpljenu tešku ozljedu, možda je ova mini turneja mogla poslužiti da se definitivno testira razina njegove forme i hitrine nakon duže pauze.

Slično kao i provjera Domagoja Bradarića, koji u zahtjevnoj Serie A igra vrlo solidno na lijevom boku. Ovako, njihovo uvrštenje na dugu (čak devet imena) listu pretpoziva djeluje tek kao najava da mogu doći u obzir ako netko od pozvanih u iduća dva mjeseca ispadne iz konkurencije zbog ozljede ili gubitka statusa u klubu. Slično vrijedi i za druge na tom podužem popisu pretpoziva. Pritom, kandidiranje Belje i Stojkovića više djeluje kao izbornikov signal da su praćeni i na dobrom putu da u bližoj perspektivi postanu dio „pozivanih“. Prije za eru nakon, nego za predstojeći Mundijal.

Može li Zlatko Dalić iznenaditi i u tom kontekstu? Moguće je, ali, sukladno konzervativnosti koju pokazuje i u izboru igrača, ali i u taktičkom smislu, to bi se moglo dogoditi tek u izvanrednim okolnostima. Netko može posebno iskočiti u klupskoj formi do svibnja (prvenstveno igrači koji igraju izvan HNL-a), netko se može ozlijediti. Nadajmo se da tih nesretnih okolnosti (ozljeda) neće biti. Stoga ne treba očekivati neke značajnije pretumbacije između dva popisa, pozvanih i pretpozvanih...