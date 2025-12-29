TK Split 1950 nagradio najbolje u 2025., priznanja uručio Mario Ančić

TK Split 1950 održao je u subotu, 27.12. godišnju dodjelu nagrada najboljima iz svojih redova u 2025. na svom terenu u TC Firule.

Simbolične nagrade i priznanja za najbolju ekipu 2025. primili su: MARIJA MILAT, MIA HIRONS, PAULA SMOLČIĆ, LANA MRAVAK, ADRIANA ETEROVIĆ, LUCIJA VAJIĆ, DOMINIK ČUKUŠIĆ, IVAN ĐIPALO, VIGGO SALIPUROVIĆ, EMIL ŠVERKO, PERO ČELAN i TOMA RELATA koji su ove godine primili i priznanje Grada za osvojeno ekipno prvenstvo Hrvatske do 14. god.

Nagradu za najbolju djevojčicu do 14 god. 2025. primila je Marija Milat, a nagrada za najboljeg dječaka do 14 god. 2025. otišla je u ruke našeg prvaka države do 14. god., Emila Šverka koji su tako bili dvostruki laureati te večeri. Najbolja juniorka godine 2025. i državna seniorska prvakinja u parovima, naša je Lara Šerić, a najbolji perspektivni junior i državni prvak u godini ranije, Frano Sučić. Sara Svetac, najbolja sportašica kluba i aktualna i višestruka državna prvakinja te Luka Mikrut osvajač dvaju ATP Challenger naslova i tenisač s najvećim iskorakom na ATP ljestvici u 2025. godini, najbolji su seniori 2025.najbolji su seniori 2025.

Splitskim tenisačima, nagrade je uručio sam Mario Ančić koji je nesebično podijelio svoja iskustva iz njihove dobi, strpljivo odgovarao na sva pitanja te se tako i sam prisjetio uspomena iz svoga kluba te pomogao u stvaranju nekih novih.

Ranije toga dana održana je i priprema obroka za splitske beskućnike i udrugu Most gdje su umjesto reketa, ovaj put kuhače ukrstili upravo najbolji tenisači te pokazali srce, veliko kao i na terenu.

Zahvaljujemo našim sponzorima: KSP Solutions, restoran Noštromo, Victa d.o.o., Perajica mesnice, Plan B, JAKO te naravno našim partnerima JUŠO i Gradu Split koji nas vjerno prate te svima želimo uspješnu Novu 2026.