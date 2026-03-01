TK Marjan briljirao na pet natjecanja: Zlato u Kanadi i dominacija u Hrvatskoj

TK Marjan istodobno na pet natjecanja: zlato Matee Jelić u Kanadi, juniorska titula prvaka Hrvatske i 46 medalja u Kninu
Taekwondo klub Marjan još je jednom potvrdio status jednog od najuspješnijih i organizacijski najsnažnijih sportskih kolektiva u Hrvatskoj. Ovog vikenda splitski klub nastupio je istodobno na čak pet natjecanja diljem svijeta – od Kanade i Bugarske do Knina.
U kanadskom Calgaryju, u sportskom centru u kojem su održane Zimske olimpijske igre, olimpijska pobjednica Matea Jelić osvojila je zlatnu medalju na G2 turniru u kategoriji do 62 kilograma. Na istom natjecanju Leon Hrgota stigao je do srebra u kategoriji do 80 kilograma.
Dok je Jelić osvajala zlato u Kanadi, u njezinu rodnom Kninu održano je juniorsko prvenstvo Hrvatske na kojem je dominirao Taekwondo klub Marjan. Klub je osvojio ekipne naslove prvaka Hrvatske u ženskoj i muškoj konkurenciji te ukupno 19 pojedinačnih medalja.
Zlatne medalje na prvenstvu Hrvatske osvojili su Marina Bilić, Petra Uglešić, Klara Uglešić, Lana Graovac, Maja Srhoj, Vito Karabatić i Luka Kvaternik. Budući da su svi navedeni sportaši zlato osvojili i na prvom kriterijskom turniru u Rugvici, osigurali su nastup u reprezentaciji na svjetskom prvenstvu.
Istodobno je u Sofiji održan još jedan G2 turnir na kojem su Magdalena Matić (do 73 kg) i Mila Mastelić (iznad 73 kg) osvojile brončane medalje.
Knin je bio domaćin i Knin Opena, na kojem su mlađi uzrasti TK Marjan osvojili čak 46 medalja – 13 zlata, 14 srebra i 19 bronci.
Uz borce, i formaši Marjana nastupili su u Bugarskoj na natjecanju u formama, koje je na rasporedu danas.
Dominacija na juniorskom prvenstvu Hrvatske
Juniorke:
Marjan – 80 bodova
Medvedgrad – 28 bodova
Ion – 22 boda
Juniori:
Marjan – 30 bodova
Pantera – 23 boda
Ion – 22 boda
Ukupno (juniori i juniorke):
Marjan – 110 bodova
Ion – 44 boda
Medvedgrad – 38 bodova
Rezultati ostvareni na više kontinenata i u svim dobnim kategorijama još su jednom potvrdili širinu i kvalitetu rada splitskog kluba.