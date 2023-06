TJEDNA PROGNOZA Nestabilno ljeto: prva fronta u srijedu, druga za vikend. Sve koji planiraju vikend aktivnosti ovo će zanimati

Ako se po jutro dan poznaje, slijedi nam još jedan pravi ljetni dan. Naime, u Dubrovniku se temperatura zraka noćas i jutros nije spuštala ispod vrlo toplih 25°C! Neugodno toplo bilo je i u Splitu jer je minimalna jutarnja temperatura zraka iznosila 23°C, u Kaštelima, Pločama, Lastovu, Makarskoj, Komiži i Šibeniku 22°C itd.

Novi tjedan u Dalmaciji donosi nastavak tipičnog ljetnog vremena, ali uz nekoliko manjih iznimki. Naime, sljedećih desetak dana velike ljetne vrućine nisu na vidiku, što znači da će najviše dnevne temperature uglavnom biti od 27 do 32°C, a u pojedinim danima u Zagori i nešto niže.

Iako će u aktualnom tjednu biti najviše suhog i sunčanog vremena, lokalno će biti nešto kiše, pljuskova i grmljavine, osobito u dane vikenda.

Danas nas očekuje pretežno vedar dan. U Zagori je popodne moguć umjeren razvoj naoblake. Danju će puhati slab do umjeren maestral, na otvorenom moru i između otoka kasno popodne može biti pojačanih udara sjeverozapadnjaka. Najviše dnevne temperature zraka većinom od 27 do 33°C.

Utorak ne donosi bitno drugačije vrijeme. Bit će pretežno sunčano. Ujutro će puhati slaba do umjerena bura, danju slab maestral, kasno popodne među otocima umjeren vjetar zapadnih smjerova. Minimalne jutarnje temperature zraka većinom od 17 do 23°C, a najviše dnevne od 28 do 34°C.

Promjenjivije vrijeme očekuje nas u srijedu. Dok će se u unutrašnjosti zemlje promjena vremena jako osjetiti, primjerice Zagreb će danju temperature zraka imati oko jesenskih 15°C, u Dalmaciji će se samo rubno osjetiti. Očekuje nas promjenjivo s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja, a tek povremeno i lokalno će biti kiše, pljuskova i grmljavine. Oni su izgledniji krajem dana i na graničnom području s BiH. Vjetar promjenjiv, već od jutra podno Velebita jaka bura, no vjetar će južnije biti znatno slabiji. Bura i tramontana će se do kraja dana prošiti na cijelu obalu. Najviše dnevne temperature u laganom padu, većinom od 25 do 30°C.

Još u prvim satima četvrtka može biti oblačnije, povremeno uz pljuskove, osobito na jugu, potom nas očekuje sunčan i ugodan dan. Puhat će slab dnevni vjetar, a najviše dnevne temperature od 25 do 30°C.

Petak će biti vedra veći dio dana. Kasno navečer na sjeveru Dalmacije umjeren porast naoblake. Puhat će slab dnevni vjetar. Jutro će biti svježije, danju ugodno, većinom od 24 do 29°C u najtoplijem dijelu dana.

Nova količina nestabilnijeg zraka stići će sa sjeverozapada do Jadrana u dane vikenda. Zbog toga će se vrijeme ponovno destabilizirati.

Subota će biti promjenjiva s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja. Povremeno će biti kiše, pljuskova i grmljavine, najviše u večernjim satima. Na moru će zapuhati jugo koje prolazno može imati pojačane udare. Jutro malo toplije, danju većinom od 26 do 31°C.

Prema današnjim prognostičkim materijalima, i nedjelja donosi nestabilno vrijeme. Bit će i sunca i kiše, a osobito su u prvom dijelu dana mjestimice mogući izraženiji neverini. Temperature zraka bit će u laganom padu.