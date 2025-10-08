Tjedan zabranjenih knjiga u Hrvatskom domu – kako su se bajke našle u prostoru zabranjenog

Hrvatski dom Split domaćin je književne manifestacije „Tjedan zabranjenih knjiga“ koja u prvi plan stavlja posebna književna djela – ona koja su kroz povijest bila cenzurirana, mijenjana i zabranjivana. Glazbeni salon Jakova Gotovca postat će mjesto analize bajki u prostoru zabranjenog. Zašto je Lewis Carroll osuđivan i kakav je bio njegov odnos s inspirativnom Alice Liddel? Pod kakvim se utjecajem Alisa mijenja u Zemlji čudesa? Zašto je Mala sirena toliko strogo cenzurirana i uljepšana da danas gotovo ne poznajemo Andersenovu verziju? Kojim se tabuiziranim temama bavila originalna verzija? Zašto je Pepeljuga izgubila ptice i drvce, a dobila kumu-vilu? Kakve je cipelice nosila u originalnoj verziju? Koji se dio priče Charlesa Perraulta i braće Grimm smatrao premračnim? Sve to i mnogo više saznat ćemo u „Tjednu zabranjenih knjiga“.

Događaj je otvoren za javnost, a izlaganja učenika II. gimnazije pod vodstvom mentorice Magdalene Mrčela održat će se u 9. listopada u 19:30. Pridružite nam se i saznajte koliko je istine u Voltaireovu motu o zabranjenim knjigama: „Moje su knjige kao kesteni – što ih više peku, bolje se prodaju!“