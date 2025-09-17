Tjedan u Zoni završava uz Pokemone i sajam rukotvorina, a započinje nogometom

Druga polovica bogatog rujanskog programa u Zoni donosi druženje ljubitelja anime umjetnosti, kviz o Pokemonima, sajam rukotvorina i nogometni kviz.

Već u četvrtak na rasporedu je Anime zona, najveće okupljanje splitske anime zajednice, koje se tradicionalno u Zoni održava drugog i trećeg četvrtka u mjesecu. U subotu, od 10 do 13 sati, slijedi rujansko izdanje Pazariuma, sajma odjeće i rukotvorina, najvećeg splitskog sajma ovakvog tipa.

- Pred nama su dva tematska izdanja kviza Kvizona za koja ne trebate ekipu jer se timovi formiraju slučajnim odabirom na početku večeri, a presudni nisu ni enciklopedijsko znanje i iskustvo. U petak u 19 sati je kviz o Pokemonima, a u ponedjeljak u 19 sati o nogometu. Ne oklijevajte, proširite ili dokažite znanje o Pokemona ili nogometu i dobro se zabavite - poziva Lara Zubanović, voditeljica Zone.

Do kraja rujna u Zoni slijede druženja ljubitelja filma, književnosti, šaha i fikcije, kao i Stand up: Nove face, večer posvećena mladim komičarima u usponu. Detaljnije najave i obavezne besplatne rezervacije za kvizove dostupne su na klubzona.net.